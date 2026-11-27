Rosa Icela Rodríguez aseguró que este tipo de encuentros continuará en las distintas regiones del país y no serán acciones aisladas. (Foto: X / Rosa Icela Rodríguez)

VICTORIA, Tam.- El Gobierno federal reportó la eliminación de 2 mil 434 cuentas y perfiles utilizados para engañar a jóvenes, así como el retiro de 682 publicaciones relacionadas con actividades de reclutamiento, como parte de las acciones implementadas para prevenir la desaparición de personas.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, dio a conocer las cifras durante la Mesa de Diálogo de la Región Noreste 2026, realizada en Ciudad Victoria, con la participación de colectivos de búsqueda de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí.

La reunión, encabezada por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, Ernestina Godoy y el gobernador Américo Villarreal Anaya, tuvo como objetivo revisar carpetas de investigación, planes de búsqueda y registros genéticos, además de escuchar las demandas de las familias.

Medina Padilla explicó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno federal para fortalecer la búsqueda inmediata y atender uno de los riesgos identificados en la desaparición de jóvenes.

Hallan a más de 4 mil personas por alerta de búsqueda inmediata

También informó que la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) ha permitido localizar a 4 mil 408 personas, principalmente durante las primeras 48 a 72 horas después de activarse una búsqueda.

La estrategia, explicó, se aplica en coordinación con las 32 entidades federativas y busca mejorar la respuesta de las autoridades cuando se reporta la desaparición de una persona.

El subsecretario señaló que el Gobierno federal también trabaja en coordinación con organismos internacionales y autoridades estatales para fortalecer las capacidades de búsqueda e identificación.

Refuerzan atención a familias

Durante el encuentro, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que la responsabilidad de localizar a las personas desaparecidas corresponde a las instituciones y no debe recaer en las familias.

“No podemos trasladar esa responsabilidad a las familias”, afirmó ante integrantes de colectivos de búsqueda.

Rodríguez informó que la Estrategia Nacional de Búsqueda ha permitido localizar a más de 18 mil 500 personas. Esta cifra corresponde al balance general de las acciones de la estrategia y es distinta del acumulado reportado específicamente mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.

La funcionaria aseguró que el Gobierno federal busca mantener una comunicación permanente con los colectivos y revisar que los casos cuenten con carpetas de investigación, planes de búsqueda y registros genéticos.

FGR ampliará capacidad forense

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, anunció el fortalecimiento de las capacidades de la Fiscalía General de la República (FGR) para atender los casos de desaparición.

Entre las medidas se contempla la modernización de los laboratorios de genética forense, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la interconexión de distintas bases de información para facilitar la identificación de personas.

También informó sobre la operación de módulos de atención a familiares en las fiscalías federales de los estados, con el propósito de reducir la necesidad de trasladarse a la Ciudad de México para recibir información sobre sus casos.

Godoy adelantó que el próximo 4 de diciembre presentará ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia una guía para el manejo de información genética y un protocolo para la adecuada custodia y preservación de restos humanos.

Además, informó sobre la construcción de nuevos centros de servicios médicos forenses y el desplazamiento de una unidad móvil para realizar trabajos de análisis e identificación en distintas entidades.

Colectivos exigen centro de identificación en Tamaulipas

En Tamaulipas, donde los colectivos reportan 13 mil 805 personas desaparecidas, las familias plantearon nuevamente la necesidad de poner en operación el Centro de Identificación Humana de Altamira, además de ampliar la infraestructura para el resguardo de cuerpos y realizar exhumaciones.

También solicitaron fortalecer las células de búsqueda inmediata en Nuevo Laredo, Matamoros y Tampico, así como realizar búsquedas en vida en centros de ejecución de sanciones y anexos.

La Mesa de Diálogo de la Región Noreste reunió a autoridades federales, estatales y colectivos para revisar los avances en las investigaciones y la búsqueda de personas desaparecidas. Rosa Icela Rodríguez aseguró que este tipo de encuentros continuará en las distintas regiones del país y no serán acciones aisladas.