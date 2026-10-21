Personas desaparecidas en México: Reportan hallazgo de 651 fosas clandestinas en 2025

Sonora es uno de los estados en los que más se hallaron fosas clandestinas en 2025.

Con todo y la localización de 16 mil personas desaparecidas en últimos meses, el problema de las fosas continúa en México, y recién se reportó que durante 2025 se localizaron 651 fosas clandestinas en 16 estados del país.

La Plataforma Ciudadana de Fosas presentó su actualización este martes 20 de octubre, y en sus datos arrojó “diferencias importantes entre las fuentes y evidencian los desafíos para contar con información pública conpleta, accesible y comparable”, según informó Artículo 19, que también participó en el proyecto.

Con ello, criticaron que la Fiscalía General de la República (FGR) reportó 20 veces menos fosas que las fiscalías estatales, lo cual “evidencia la falta de información clara y unificada para dimensionar la crisis forense y de desaparición”.

¿Dónde se localizaron las 651 fosas en México durante 2025?

Estos fueron los estados que, con base en sus fiscalías locales, se hallaron más fosas clandestinas en México:

Sonora: 204 fosas.

Chihuahua: 85 fosas.

Baja California Sur: 71 fosas.

Jalisco: 71 fosas.

En total, suman 431 fosas, y las otras 220 se ubican en los otros 12 estados del reporte.

Los datos de reportes periodísticos sobre fosas indican que en 2025 se localizaron al menos 433. Además, concluyen que Sonora, Chihuhua, Baja California Sur, Jalisco, Sinaloa, Baja California y Guanajuato son los estados en los que hubo más hallazgos.

Sin embargo, la FGR únicamente confirmó el hallazgo de apenas 32 fosas clandestinas durante 2025 en seis estados:

Tamaulipas: 15 fosas.

Jalisco: 6 fosas.

Guerrero: 5 fosas.

Coahuila: 3 fosas.

Michoacán: 2 fosas.

Hidalgo: Una fosa.

Mientras, la información basada en reportes periodísticos permitió la identificación de 433 fosas clandestinas, donde destaca Sonora, Jalisco, Baja California Sur y Chihuahua como los principales estados con más casos.

Un dato relevante es que la FGR no informó sobre el hallazgo de fosas clandestinas en Sonora, Chihuahua y Baja Califorinua Sur, como sí hicieron las fiscalías locales y los reportes periodísticos.

“El Estado no solo tiene la obligazión de localizar las fosas, sino de esclarecer los hechos, identificar a las víctimas y garantizar justicia a sus familias. Sin información verificable sobre estos resultados, la rendición de cuentas queda incompleta, y las familias y la sociedad entera seguimos sin respuestas”, se lee en el documento.