Hallan con vida a 6 habitantes desaparecidos en la sierra de Guerrero; buscan a uno más

Tampoco se han dado a conocer las condiciones en las que fueron localizados. (Foto: Defensa)

Seis habitantes de la comunidad de Los Pocitos del Balcón, perteneciente al ejido de El Balcón, en la región serrana de Guerrero, fueron localizados con vida después de permanecer 22 días desaparecidos.

Entre ellos se encuentra un menor de edad, mientras que continúa la incertidumbre sobre el paradero de otro poblador.

De acuerdo con información preliminar, las seis personas fueron encontradas en la comunidad de Puerto Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, durante un operativo de búsqueda en el que participaron corporaciones de seguridad federales y estatales en la zona serrana, entre Ajuchitlán y Tecpan de Galeana.

Aunque hasta el momento no se ha emitido una confirmación oficial sobre el hallazgo, se informó que los pobladores permanecen bajo resguardo de las autoridades, que recaban información para determinar qué ocurrió durante el tiempo que estuvieron desaparecidos.

Tampoco se han dado a conocer las condiciones en las que fueron localizados ni se ha precisado si el despliegue de seguridad derivó en la detención de alguna persona.

El caso se remonta al 24 de septiembre, cuando se reportó la desaparición de ocho habitantes en el poblado de La Lajita, perteneciente al ejido de El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.

Con la localización de seis de ellos, las labores de búsqueda continúan para establecer el paradero del poblador que aún no ha sido localizado, mientras se espera que las autoridades proporcionen información oficial sobre los hechos.