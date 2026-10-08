‘Simón’ se convierte en huracán categoría 1: Se prevén lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán

El huracán 'Simón' provocará lluvias torrenciales en estados como Michoacán y Guerrero.

La tormenta tropical ‘Simón’ se intensificó a huracán categoría 1 la noche de este jueves 8 de octubre, y amenaza con impactar en las costas de México en los próximos días.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del agua (Conagua), informó que el huracán ‘Simón’ se localiza a 380 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y que en menos de 48 horas se convertirá en un huracán de categoría 4.

Presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el oeste a 9 kilómetros por hora. Autoridades informaron más temprano el cierre de puertos por el paso del huracán ‘Simón’.

Huracán ‘Simón’: ¿Qué estados esperan lluvias intensas?

Durante este jueves y el viernes 9 de octubre, los estados afectados por el huracán ‘Simón’ y sus fuertes lluvias son:

Lluvias puntuales torrenciales de 120 a 250 milímetros: Guerrero y Michoacán .

. Lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros: Oaxaca .

. Lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros: Jalisco y Colima.

Trayectoria ACTUALIZADA del huracán ‘Simón’

Tras una actualización del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, esta es la nueva trayectoria del huracán ‘Simón’ para las próximas horas: