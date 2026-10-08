‘Simón’ se convierte en huracán categoría 1: Se prevén lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán

La tormenta tropical ‘Simón’ se intensificó a huracán categoría 1 la noche de este jueves 8 de octubre, y amenaza con impactar en las costas de México en los próximos días.
El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del agua (Conagua), informó que el huracán ‘Simón’ se localiza a 380 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y que en menos de 48 horas se convertirá en un huracán de categoría 4.
Presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el oeste a 9 kilómetros por hora. Autoridades informaron más temprano el cierre de puertos por el paso del huracán ‘Simón’.
Huracán ‘Simón’: ¿Qué estados esperan lluvias intensas?
Durante este jueves y el viernes 9 de octubre, los estados afectados por el huracán ‘Simón’ y sus fuertes lluvias son:
- Lluvias puntuales torrenciales de 120 a 250 milímetros: Guerrero y Michoacán.
- Lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros: Oaxaca.
- Lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros: Jalisco y Colima.
Trayectoria ACTUALIZADA del huracán ‘Simón’
Tras una actualización del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, esta es la nueva trayectoria del huracán ‘Simón’ para las próximas horas:
- Jueves 8 de octubre a las 21:00 horas: Intensificación a huracán categoría 1, a 380 kilómetros de las costas de Manzanillo, Colima.
- Viernes 9 de octubre a las 6:00 horas: Intensificación a huracán categoría 2, a 295 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.
- Viernes 9 de octubre a las 18:00 horas: Intensificación a huracán categoría 3, a 245 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.
- Sábado 10 de octubre a las 6:00 horas: Intensificación a huracán categoría 4, a 75 km al suroeste de Manzanillo, Colima.
- Sábado 10 de octubre a las 18:00 horas: Degradación a huracán categoría 3, a 65 km al sur-suroeste de Playa Perula, Jalisco. Se espera que con esta intensidad toque tierra ese mismo día.
- Domingo 11 de octubre a las 6:00 horas: Degradación a huracán categoría 1 en tierra sobre Jalisco, a 40 km al este de Cabo Corrientes.
- Domingo 11 de octubre a las 18:00 horas: Degradación a tormenta tropical en tierra sobre Nayarit, a 10 kilómetros al nor-noroeste de San Blas.
- Lunes 12 de octubre a las 18:00 horas: Degradación a depresión post-tropical con remanentes en tierra sobre Sinaloa, a 75 km al oeste de Mazatlán.