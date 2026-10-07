‘Simón’ entrará a México como huracán categoría 2: ¿Cuándo estará frente a las costas de Puerto Vallarta?

Esta será la trayectoria del huracán ‘Simón’.

La depresión tropical Veinte-E se intensificará a la tormenta tropical ‘Simón’ durante la tarde-noche de este miércoles 7 de octubre, antes de convertirse en huracán categoría 1 y posteriormente alcanzar la categoría 2 frente a las costas del Pacífico mexicano.

El potencial huracán ‘Simón’ se formó durante la mañana de este miércoles y actualmente se encuentra lejos de las costas de México; sin embargo, su evolución mantiene bajo vigilancia a los estados de Guerrero, Oaxaca, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

¿Dónde está la depresión tropical Veinte-E?

Durante la mañana de este miércoles, la depresión tropical Veinte-E se localizaba aproximadamente a 455 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 655 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 13 km/h.

Durante las próximas horas continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste y se espera que entre la tarde y noche de este miércoles 7 de octubre evolucione a tormenta tropical.

¿Cuál será la trayectoria del huracán ‘Simón’?

De acuerdo con la trayectoria pronosticada, la depresión tropical Veinte-E continuará fortaleciéndose. Para el viernes 9 de octubre se prevé que alcance la categoría de huracán categoría 1, con vientos sostenidos de alrededor de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h.

A partir de ese momento comenzará un cambio importante en su trayectoria: el ciclón podría recurvar hacia el norte, aproximándose progresivamente a las costas del occidente de México.

El pronóstico señala que durante las primeras horas del domingo el huracán podría ubicarse frente a las costas de Jalisco, cerca de Puerto Vallarta, con una intensidad estimada de categoría 2.

Para ese momento, el sistema podría presentar vientos sostenidos de 175 km/h y rachas de hasta 210 km/h.

Posteriormente, ‘Simón’ continuaría su desplazamiento hacia las inmediaciones de Nayarit y la costa sur de Sinaloa, donde se prevé que para el lunes 12 de octubre por la mañana todavía se mantenga como huracán categoría 2.

Por ahora, el pronóstico apunta a que el mayor acercamiento a tierra se produciría entre Jalisco, Nayarit y Sinaloa, aunque todavía no puede establecerse con certeza el punto exacto donde tocaría tierra.

Por ello, las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil.

¿Qué estados tendrán lluvias por la depresión tropical Veinte-E?

En su etapa actual, la circulación de la depresión tropical Veinte-E provocará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en zonas de Guerrero y Oaxaca.

También se pronostican más lluvias por este fenómeno en:

Vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Guerrero y Oaxaca.

Oleaje de 2 a 3 metros en costas de Guerrero y Oaxaca.

Posibles deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Conforme el sistema avance hacia el occidente, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa serán los estados que deberán permanecer bajo mayor vigilancia ante la posible evolución de ‘Simón’ a huracán categoría 2. A la par la tormenta tropical Isaías amenaza el Golfo de México.