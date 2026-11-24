Aylín Rodríguez fue reportada como desaparecida el 3 de abril del año pasado. Su novio, Diego 'N', será sentenciado por feminicidio.

Uriel ‘N’ fue declarado culpable por el feminicidio de Aylín Rodríguez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ocurrido el viernes 4 de abril del año pasado.

La Fiscalía General del Estado informó el fallo condenatorio obtenido luego de que el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio presentara las pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de Uriel ‘N’, quien fuera novio de Aylín, en el crimen.

Del feminicidio de Aylín a la detención de Uriel ‘N’

La investigación apunta a que el cuerpo de Aylín Rodríguez, estudiante de la carrera de psicología, fue hallado al interior de una vivienda en la colonia Morelos del municipio de Jiutepec.

La joven había sido reportada como desaparecida un día antes, las 15:00 horas del jueves 3 de abril, y de inmediato se emitió una ficha de búsqueda para dar con ella. Sin embargo, fue hallada sin vida y con rastros de violencia.

La Fiscalía activó un Protocolo de Actualización de Perspectiva de Género para el delito de feminicidio y comenzó con las diligencias correspondientes, que permitieron establecer la participación de Uriel ‘N’ en el feminicidio.

Esto permitió que se obtuviera una orden de aprehensión ejecutada ese mismo viernes, que a su vez, dio paso a la detención del ahora declarado culpable por feminicidio.

Más de un año y medio después, Aylín Rodríguez finalmente obtendrá justicia tras el feminicidio a manos de quien fuera su pareja. Se espera que el próximo 1 de diciembre se realice una audiencia para individualizar las sanciones, en la que se determinarán los años de prisión que deberá cumplir Diego ‘N’ y el monto correspondiente a la reparación del daño para la familia de la víctima.

El feminicidio de Aylín Rodríguez aún hace eco en Morelos, y durante septiembre fue recordada por estudiantes de la UAEM, que reclamaron por las agresiones a sus compañeras tras el feminicidio de Claudia Tacorone, alumna española que estaba de intercambio en la institución.

Para dar justicia, y especialmente para prevenir la serie de feminicidios en Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó el 28 de septiembre pasado que el Gobierno reforzará la seguridad en el estado,.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, reconoció que “ya son varios casos”, y que se pondrían en contacto con los estudiantes para saber qué está pasando y llevar más acciones de prevención con los estudiantes.

Con información de Quadratín.