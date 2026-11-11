Bajan asesinatos en México: Homicidios ‘matan’ principalmente a jóvenes

En 2025 bajaron los homicidios en México, pero el asesinato siguió como primera causa de muerte entre personas de 24 a 44 años.

Durante 2025 fueron asesinadas en México 29 mil 488 personas, cifra 12.1 por ciento menor a las 33 mil 550 registradas en 2024, reveló ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Al dar a conocer la Estadísticas de Defunciones Registradas en el país durante 2025, el INEGI detalló que el homicidio tiene una tasa de 22.6 por cada 100 mil habitantes.

Explicó que esa es la octava causa de muerte en México entre la población en general y está por debajo de las afecciones cardiacas, diabetes, cáncer, males del hígado, accidentes, influenza/neumonía y enfermedades cerebrovasculares.

No obstante, entre la población de 24 a 44 años el homicidio es la principal causa de muerte en México, la segunda entre la población de 15 a 24 años y la quinta entre la población de 10 a 14 años. Afecta principalmente a los hombres con 87.5% del total de casos registrados.

¿Cuáles son los estados con mayor número de asesinatos?

Los estados con mayor número absoluto de asesinatos, en forma descendente, fueron Guanajuato (3 mil 334), Estado de México (2 mil 618), Chihuahua (2 mil 291), Baja California (2 mil 144) y Sinaloa (mil 966).

Mientras que por tasa por cada 100 mil habitantes la lista la encabezan Colima (90.7), Sinaloa (63) y Morelos (58.9).

Cabe destacar que la cifra del INEGI es 21.1% mayor a la registrada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que en 2025 contabilizó 24 mil 348 homicidios, 5 mil 140 menos. Esa diferencia ha sido constante, pero para 2025 alcanzó el máximo histórico. En 2024 la diferencia entre una y otra cifras fue de 2 mil 957 homicidios, 9.6 por ciento.