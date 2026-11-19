La Agencia de Atención Animal de la CDMX ‘regañó’ a La Granja VIP por posiblemente incurrir en maltrato hacia los ejemplares que tienen dentro del reality show.

El llamado ocurre después de varias semanas de críticas en redes sociales por los videos de algunos participantes conviviendo con ellos, especialmente con Tlacoyo, el perro rescatado que se incorporó al programa.

La situación también revive la polémica de Pedro Sola, quien meses atrás recibió críticas por sus comentarios sobre envenenar a los perros y por ello fue ‘castigado’ durante el estreno de La Granja VIP donde tuvo que sumarse como aprendiz durante unos días.

¿Por qué Protección Animal de CDMX llamó la atención a ‘La Granja VIP’?

La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México emitió un exhorto dirigido a los responsables de la temporada 2026 de La Granja VIP para que garanticen el trato digno y respetuoso de los animales que participan en el programa.

El documento, fechado el 18 de noviembre de 2026 y firmado por Ana Jocelyn Villagrán Villasana, directora general de AGATAN, responde a los reportes de ciudadanos, activistas y rescatistas sobre posibles situaciones de maltrato animal dentro de las instalaciones del reality.

En el oficio, la dependencia señaló que existen denuncias presentadas ante la Fiscalía por presuntos actos de maltrato y recordó que estas conductas pueden tener consecuencias legales, de acuerdo con los artículos 350 y 350 Bis del Código Penal de la Ciudad de México.

La autoridad también hizo referencia al artículo 40 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la capital, que establece la obligación de garantizar un trato digno a los ejemplares que participan en programas televisivos, filmaciones y otras producciones audiovisuales.

Entre las observaciones de AGATAN se encuentran la falta de supervisión de autoridades competentes, la ausencia de personal especializado en bienestar animal y la falta de informes médico-veterinarios que permitan conocer las condiciones de salud de los ejemplares.

En sus principales peticiones se encuentran:

Detener cualquier actividad que provoque sufrimiento: la dependencia pidió suspender de inmediato las prácticas que puedan ocasionar dolor, tortura o incluso la muerte de los animales.

la dependencia pidió suspender de inmediato las prácticas que puedan ocasionar dolor, tortura o incluso la muerte de los animales. Permitir revisiones veterinarias: solicitó el ingreso de personal de AGATAN a las instalaciones para evaluar las condiciones de salud de los ejemplares.

solicitó el ingreso de personal de AGATAN a las instalaciones para evaluar las condiciones de salud de los ejemplares. Capacitar a los participantes: pidió que los integrantes del programa reciban orientación sobre derechos y bienestar animal.

pidió que los integrantes del programa reciban orientación sobre derechos y bienestar animal. Retirar a quienes ejerzan violencia: planteó que cualquier participante que haya cometido actos de maltrato sea apartado de manera permanente del contacto con los animales.

planteó que cualquier participante que haya cometido actos de maltrato sea apartado de manera permanente del contacto con los animales. Entregar los informes médicos: exigió los reportes veterinarios realizados a los ejemplares que forman parte del reality.

exigió los reportes veterinarios realizados a los ejemplares que forman parte del reality. Establecer mesas de trabajo: propuso coordinar acciones con las autoridades para garantizar el cuidado de los animales durante la producción.

La dependencia también recordó que el maltrato no se limita a las agresiones físicas. Las omisiones relacionadas con la alimentación, el acceso al agua limpia, la higiene y la atención médica también pueden comprometer el bienestar de los ejemplares.

¿Qué pasó con Tlacoyo, el perro de ‘La Granja VIP’?

Uno de los casos que concentró las críticas de los espectadores fue el de Tlacoyo, un perro rescatado que ingresó al programa el 4 de octubre y se convirtió en uno de los animales más reconocidos de la temporada 2026 de La Granja VIP.

La controversia creció después de que circularan videos en los que algunos participantes fueron señalados por la forma en que interactuaban con él. Entre los episodios cuestionados estuvo uno en el que Mario ‘Mono’ Osuna intentó impedir que el perro subiera a una cama y otro en el que el futbolista y Azalia Ojeda fueron captados sujetándolo de la correa durante una situación que generó reclamos de usuarios.

También hubo cuestionamientos hacia Osuna por gritar y espantar al perro cuando se acercó a él dentro del reality show. La conductora Kristal Silva y el equipo del programa rechazaron que hubiera ocurrido una agresión contra el perro.