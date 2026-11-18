¿Eres uno de los que descuida a su mascota? Ten cuidado, porque con la expedición de la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, podrías ser acreedor a fuertes sanciones legales.

Estas sanciones pueden ser desde una multa, hasta un “arresto domiciliario” de 36 horas, o bien que quedes inscrito en un nuevo Padrón de Personas Infractoras y mantenerte en éste entre uno y hasta cinco años.

Con 469 votos a favor y solo dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen y concluyó el proceso legislativo que expide la nueva ley, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, y modifica la Ley Federal de Sanidad Animal; la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Protección Civil y la Ley Federal de Cine y el Audiovisual.

Ley de Bienestar Animal: ¿Cuáles son las sanciones por maltratar o descuidar a tu mascota?

El dictamen –que ya se turnó al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor de inmediato– establece, entre otras muchas cosas, que “las personas que incurran en actos de maltrato o crueldad podrán recibir sanciones administrativas, además de estar obligadas a reparar el daño ocasionado al animal”.

En esta nueva ley –que en 125 artículos distribuidos en seis títulos que establecen las bases para la planeación, coordinación y seguimiento de las políticas públicas en materia del cuidado de los animales– se agrega que “la reparación de los daños puede incluir desde gastos de atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos, hasta intervenciones quirúrgicas y rehabilitación física o conductual”.

De acuerdo a la gravedad de la infracción, también se contemplan “multas, arrestos administrativos de hasta 36 horas, clausuras, revocación de autorizaciones y otras medidas previstas en la legislación”.

Entre las sanciones destaca un Padrón de Personas Infractoras, cuya inscripción puede mantenerse entre uno y cinco años. Durante ese periodo podrían existir restricciones para recibir determinados apoyos públicos relacionados directamente con bienestar animal y para obtener ciertas autorizaciones o permisos contemplados por la ley.

¿Qué obligaciones tienen los dueños de mascotas en México?

Incluso, los que tienen mascotas también tienen sus obligaciones que ordena la nueva legislación como personas tutoras, encargadas o cuidadoras, quienes deberán garantizar el bienestar, cuidado y protección de sus animales de compañía. Entre ellas está:

Proporcionar alimento adecuado y suficiente, de acuerdo con la especie, raza, edad y estado de salud.

Garantizar agua potable y suficiente de manera permanente.

Proporcionar un espacio seguro, limpio y protegido de las condiciones climáticas.

Brindar atención veterinaria periódica, incluyendo vacunación y desparasitación.

Mantener actualizado el registro de salud del animal.

Evitar cualquier conducta que provoque maltrato, crueldad, sufrimiento o abandono.

¿Qué restricciones establece la nueva ley para la venta y adopción de animales?

Sobre la venta de animales, expone restricciones para la comercialización y prohíbe determinadas prácticas, entre ellas se encuentra la venta de animales enfermos y la comercialización de animales de compañía en mercados, tianguis, vía pública o vehículos.

Indica restricciones para la comercialización digital que no cumpla con los registros correspondientes, así como para entregar animales como propaganda o premio.

En cuanto a la adopción o venta a menores de edad sin acompañamiento de una persona adulta responsable, también queda restringida.

Se agrega también la protección animal en las escuelas y la nueva ley contempla que “el Estado promueva de manera progresiva la incorporación de contenidos relacionados con la protección y bienestar animal en todos los niveles del sistema educativo nacional”.