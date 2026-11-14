Chip para mascotas en México: ¿Cuándo es obligatorio y para qué sirve? Esto debes saber

¿Qué pasa si le colocas un microchip a tu perro o gato? Esto explica un veterinario. (Cuartoscuro)

La seguridad de las mascotas dejó de ser un tema secundario en varios sectores de México para convertirse en una prioridad. En este panorama, la tecnología es una aliada clave si se considera la colocación de chip a perros y gatos.

Esta alternativa capta cada vez más el interés de dueños de mascotas que buscan herramientas efectivas para su identificación y recuperación en caso de pérdida.

De acuerdo con Quadratín Quintana Roo, este procedimiento despierta opiniones encontradas y dudas técnicas.

¿Cómo se coloca el chip a un animal de compañía?

A diferencia de lo que muchas personas imaginan, el proceso de implantación del chip es sencillo. El médico veterinario zootecnista Oswaldo Cruz explicó que se trata de un procedimiento seguro y prácticamente indoloro.

Se trata de un mecanismo diminuto, del tamaño aproximado de un grano de arroz, que se inserta debajo de la piel de la mascota mediante una jeringa especial.

El especialista señaló que la molestia que experimenta el animal es mínima y resulta muy similar a la aplicación de una vacuna convencional.

Cada microchip cuenta con un registro único que permite individualizar al animal y facilita su localización e identificación si llega a extraviarse.

Frente a las dudas ciudadanas y el interés por no vulnerar la salud animal, el veterinario Oswaldo Cruz enfatizó que la implantación debe ser realizada exclusivamente por un médico veterinario certificado.

¿En México es obligatorio colocar un chip a tus mascotas?

En el marco legal mexicano, la colocación del microchip no es obligatoria por ley. Pero, se volvió un requisito para aquellas personas que necesitan realizar viajes internacionales en compañía de sus perros o gastos.

Antes de tomar una determinación, la recomendación para las familias es informarse a fondo sobre sus ventajas y consultar directamente con un profesional de la salud veterinaria para resolver dudas sobre el procedimiento.