Maltrato animal en Edomex: ¿Cuántos años de cárcel puedes recibir?

Hasta 11 años de cárcel por maltrato animal: ¿qué dice la ley del Edomex?

Abandonar, golpear, torturar o causar la muerte de un animal puede tener consecuencias legales en el Estado de México, donde las sanciones por maltrato y crueldad animal contemplan penas de hasta 11 años de cárcel para los casos más graves, además de multas económicas y otras medidas administrativas.

La Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México establece medidas para prevenir, investigar y sancionar las agresiones contra los animales, reconocidos como seres sintientes.

Con ello, la protección de perros, gatos y otras especies deja de ser únicamente una responsabilidad moral y adquiere consecuencias jurídicas para quienes vulneren su bienestar.

¿Qué conductas pueden ser sancionadas?

Entre las conductas que pueden motivar la intervención de las autoridades se encuentran el abandono, la desnutrición por negligencia, el hacinamiento, las peleas de perros y los actos de violencia física.

Dependiendo de la gravedad de los hechos y de su clasificación legal, las consecuencias pueden ir desde amonestaciones, multas y trabajo comunitario hasta arrestos administrativos y penas de prisión.

Los casos de crueldad extrema, tortura o muerte intencional de un animal pueden alcanzar las sanciones penales más severas. La pena máxima de 11 años no se aplica automáticamente a cualquier conducta de maltrato, sino a los supuestos más graves previstos en la legislación penal. Y las multas máximas alcanzan los 35 mil pesos.

La protección también implica obligaciones para quienes tienen animales de compañía.

La legislación contempla un Registro Único de Animales de Compañía, gratuito, que permite identificar a perros y gatos y vincularlos con sus tutores. Además, reconoce a las familias multiespecie, en las que los animales forman parte del entorno familiar.