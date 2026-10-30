Detienen al presunto envenenador de perros en el Parque España, de la Condesa, en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a un hombre señalado como de presuntamente colocar cebos envenenados para perros en las inmediaciones de la colonia Condesa y el Parque España, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la dependencia, la detención se realizó este jueves 30 de octubre, luego de que las denuncias de vecinos y el seguimiento de las cámaras de videovigilancia sobre perros envenenados permitieran identificar a una persona que coincidía con las características del presunto responsable.

Los agentes ubicaron al hombre en las inmediaciones del cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia, donde le marcaron el alto para realizar una revisión preventiva.

Sin embargo, durante la intervención, el sujeto comenzó a insultar y agredir a los policías, por lo que fue asegurado y trasladado ante el Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.

¿Qué sabemos del envenenamiento de perros en Parque España?

Según los primeros reportes de la SSC, el hombre presuntamente habría colocado los cebos envenenados como represalia por una agresión que un perro habría cometido contra un familiar suyo días antes.

Al menos tres perritos habrían muerto envenenados en el Parque España, y otros más se encontrarían graves. De acuerdo con las denuncias, las mascotas habrían ingerido sustancias tóxicas abandonadas en el parque.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, condenó la muerte de los animales y solicitó a la Fiscalía capitalina revisar las cámaras de seguridad para dar con los responsables y que estos actos no queden impunes.

Además, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), en coordinación con autoridades de la alcaldía, se trasladaron al lugar para supervisar el entorno, realizar recorridos preventivos y brindar orientación a los ciudadanos sobre las medidas de protección para sus animales de compañía.

Policías de la SSC analizaban los videos de las cámaras de vigilancia que se encuentran en la zona para realizar las investigaciones correspondientes.

Con información de Quadratín