Envenenamiento de perros en Parque España: Fiscalía CDMX abre carpeta por casos en La Condesa

Vecinos de La Condesa alertaron por casos de envenenamiento de perros con pastillas que presuntamente contienen veneno.

Autoridades de Ciudad de México investigan la muerte de tres perros y la intoxicación de otros a causa de un presunto envenenamiento en el Parque España , ubicado en la Condesa, un barrio residencial de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se hallaron cápsulas con sustancias tóxicas camufladas en comida.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por maltrato animal tras una alerta emitida desde una clínica veterinaria cercana, a donde varios canes llegaron con síntomas de intoxicación.

A las labores de investigación y apoyo a la ciudadanía se unieron la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).

Durante las inspecciones en el parque, las autoridades aseguraron diversos restos de embutidos y alimentos que ocultaban pastillas en su interior, además de embalar cápsulas para su análisis.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega , condenó lo sucedido tras participar en una reunión de seguridad y solicitó la intervención urgente de las autoridades para dar con los responsables.

“No me cabe en la cabeza que alguien sea capaz de hacerle daño a un animalito que no puede defenderse. Lo que está pasando en este momento en el Parque España me tiene muy triste y enojada. Hay perritos luchando por su vida porque alguien dejó veneno en el parque”, recriminó la mandataria local, quien confirmó el deceso de tres animales.

La funcionaria agregó que personal de la alcaldía acompaña a las familias afectadas con asesoría jurídica para formalizar las denuncias penales.

“Le pedí puntualmente a la fiscalía que investiguen, que revisen las cámaras y encuentren a quien hizo esto. No podemos permitir que algo así quede impune”, afirmó Rojo de la Vega.

Envenenamientos van más allá del Parque España

Además de los casos en el Parque España, se reportaron más pastillas envueltas en embutidos en la banqueta de Juan Escutia y Amatlán, a cuatro cuadras de donde se registraorn los primeros casos.

Alessandra Rojo de la Vega dijo estar en la zona para supervisar los hechos la mañana de este jueves 29 de octubre.