De las acusaciones de delincuencia organizada a su detención: La cronología del caso de Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont fue detenida en Florida por una orden de aprehensión vigente en México, relacionada con una presunta defraudación fiscal equiparada. (Foto: Pexels/ Cuartoscuro)

La detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, puso nuevamente la atención sobre el caso judicial que enfrenta desde hace cinco años junto con su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la exconductora fue asegurada en Estados Unidos este viernes.

Las investigaciones contra la pareja comenzaron en 2021, cuando las autoridades mexicanas los señalaron por su presunta participación en una red de corrupción relacionada con contratos del Gobierno federal. Desde entonces, Gómez Mont ha permanecido fuera de México y ha enfrentado distintas órdenes de captura.

Durante estos cinco años, la exconductora de Ventaneando tuvo algunas apariciones indirectas en televisión y redes sociales, además de pronunciarse públicamente sobre las acusaciones. En septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Interpol había retirado las fichas rojas contra ella y su esposo, una decisión que cuestionó, pero, ¿cómo comenzó todo?

¿Cómo inició el caso de Inés Gómez Mont?

El caso comenzó a tomar relevancia pública en septiembre de 2021, cuando se dieron a conocer las investigaciones contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga por su presunta relación con operaciones irregulares de recursos públicos.

Ese mismo mes, la conductora publicó un comunicado en redes sociales para rechazar los señalamientos. Afirmó que las autoridades la acusaban de recibir dinero de dos contratos públicos y de pertenecer a la delincuencia organizada. También aseguró que no había cometido ningún delito y que trabajaría con su equipo legal para demostrar su inocencia.

En octubre de 2021, Gómez Mont volvió a pronunciarse después de conocer que las autoridades solicitaban nuevas órdenes de aprehensión por asuntos fiscales. En su mensaje cuestionó el procedimiento iniciado en su contra y aseguró que ya tenía acuerdos conclusivos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).

Inés Gómez Mont tiene una orden de aprehensión en México acusada como presunta líder de una organización criminal que desvió recursos públicos (Foto: Cuartoscuro).

“Tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada. Lo repito y lo sostengo: soy inocente y esto es una injusticia”, escribió en su momento la presentadora.

En octubre de 2021, las autoridades avanzaron con los procedimientos judiciales contra Gómez Mont y Álvarez Puga. Entre las resoluciones se encontraba una orden de aprehensión contra la conductora por una presunta defraudación fiscal.

En ese año, la presentadora y su esposo salieron de México. Mientras tanto, las autoridades continuaron con las investigaciones y solicitaron la intervención de organismos internacionales para localizarlos.

¿Qué delitos presuntamente cometió Inés Gómez Mont?

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Gómez Mont y Álvarez Puga habrían participado en un esquema de desvío de recursos públicos mediante contratos otorgados a empresas relacionadas con servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios federales.

Los contratos investigados estaban vinculados con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y representaban aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos.

Según las autoridades, algunas compañías habrían simulado operaciones y emitido facturas por servicios que no se prestaron. Posteriormente, los recursos circularían entre distintas empresas y cuentas bancarias para ocultar su procedencia y destino.

En el caso de Gómez Mont, documentos judiciales atribuyeron a la conductora depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos, provenientes de dos compañías relacionadas con la investigación.

Por estos hechos, la FGR señaló a la pareja por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, la conductora enfrenta investigaciones por presunta defraudación fiscal. Entre ellas se encuentra una orden de aprehensión relacionada con la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

¿Qué pasó con Inés Gómez Mont mientras permaneció prófuga?

Después de salir de México a finales de 2021, Inés Gómez Mont dejó de aparecer públicamente con regularidad. Sin embargo, durante los años siguientes hubo algunas ocasiones en las que volvió a ser mencionada en televisión y redes sociales.

En enero del 2023, se pronunció redes sociales después de que un medio publicara información incorrecta sobre una nueva orden de aprehensión en su contra. La exconductora agradeció la corrección de los datos.

Otra de las ocasiones en que se supo de ella ocurrió en febrero de 2025, cuando Pati Chapoy contó que recibió un mensaje de Gómez Mont para expresarle sus condolencias por la muerte de Daniel Bisogno.

Ese mismo mes, el comediante Ricardo O’Farrill también aseguró que mantenía comunicación con ella y que ocasionalmente intercambiaban mensajes: “De repente nos escribimos (Inés Gómez Mont y yo). Ojalá no me venga a interrogar la Interpol”, dijo.

Además, previo a su detención, la famosa lanzó su libro Ley de Fuego, una novela para adultos que combina crimen, corrupción, disputas de poder y romance.

¿Qué pasó con la ficha roja de Interpol contra Inés Gómez Mont?

El 19 de octubre de 2021, Interpol emitió una ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, a petición de la FGR. Con esta alerta, ambos comenzaron a ser buscados en más de 190 países.

Casi cinco años después, el 30 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el organismo internacional había retirado las fichas de búsqueda.

La mandataria cuestionó la decisión y señaló que tanto la conductora como su esposo tenían órdenes de aprehensión vigentes en México. También los acusó de estar relacionados con operaciones de facturación falsa.

“Son factureros reconocidos, con orden de aprehensión en México, con todas las pruebas habidas y por haber”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa.

Ante el retiro de las alertas, Sheinbaum anunció que su gobierno solicitaría explicaciones a Interpol y buscaría recuperar las fichas rojas para facilitar su localización internacional.

Detienen a Inés Gómez Mont: ¿Qué delitos enfrenta en México?

El viernes 30 de octubre de 2026, la FGR confirmó que Inés Gómez Mont fue asegurada en Miami, Florida, como resultado del intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

En un comunicado, la dependencia explicó que la exconductora tenía una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Su detención ocurrió cinco años después de que comenzaron las investigaciones en su contra.