FGR explica detención de Inés Gómez Mont en Florida: ‘Tiene una orden de aprehensión en México’

La FGR confirmó la detención de Inés Gómez Mont a través de un comunicado en redes sociales. (Foto: Cuartoscuro/ Captura de pantalla/ Unsplash)

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención Inés Gómez Mont en Miami, Florida, Estados Unidos, la exconductora de televisión era buscada por las autoridades mexicanas desde 2021.

A través de sus redes sociales, la dependencia informó que la captura se produjo este viernes 30 de octubre, como resultado del intercambio de información entre las autoridades de México y el gobierno de Estados Unidos.

“Derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada”, señaló la FGR.

La detención de la exconductora de Ventaneando ocurrió semanas después de que Interpol retiró las fichas rojas contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quien también fue detenido en Estados Unidos en septiembre de 2025 por autoridades migratorias.

Después de anunciar el retiro de las fichas rojas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno pediría a Interpol aclarar los motivos de la decisión y solicitaría la reactivación de las alertas internacionales.

No obstante, esta medida no anuló las órdenes de aprehensión vigentes contra la pareja en territorio mexicano, ya que fueron emitidas por autoridades judiciales del país.

¿De qué acusa la FGR a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga?

Las investigaciones contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, se remontan a 2021, cuando las autoridades mexicanas obtuvieron órdenes de aprehensión en su contra por su presunta participación en una red de corrupción relacionada con contratos del Gobierno federal.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la pareja habría participado en un esquema de desvío de recursos públicos mediante empresas que obtuvieron contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, encargado de administrar los centros penitenciarios federales, para prestar servicios de seguridad y vigilancia durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

La investigación comprende contratos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, cuyos recursos presuntamente fueron desviados mediante operaciones entre distintas compañías.

Las autoridades señalaron que algunas de estas empresas emitían facturas por servicios que no se prestaban, mientras que el dinero circulaba por diversas cuentas bancarias para ocultar su destino.

En el caso de Gómez Mont, documentos judiciales atribuyeron a la conductora depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos, procedentes de 2 compañías relacionadas con la investigación: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones. Esta cantidad es distinta del monto total de los contratos investigados.

Por estas irregularidades, la FGR atribuyó a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero. En el caso de la exconductora, también existe una orden de aprehensión por defraudación fiscal equiparada, acusación que la Fiscalía confirmó tras su detención en Miami, Florida, el 30 de octubre de 2026.