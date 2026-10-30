¿Qué es el delito de defraudación fiscal equiparada, del que acusan a Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, luego de estar prófuga desde hace cinco años tras ser acusada en México por diversos delitos. La exconductora de televisión, arrestada este viernes 30 de octubre, era buscada por presuntamente participar en una red de desvío de recursos públicos de contratos federales de seguridad y por defraudación.

Gómez Mont contaba con dos órdenes de aprehensión emitidas por autoridades mexicanas por los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, la exconductora televisiva es investigada por defraudación fiscal, vinculada con irregularidades en el pago de impuestos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que Inés Gómez Mont “cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada”.

¿Qué es el delito de defraudación fiscal equiparada?

La Fiscalía General de la República solicitó al detención de Inés Gómez Mont y un juez obtuvo la segunda orden de aprehensión en su contra en julio de 2022, en un caso donde es señalada por el delito de defraudación fiscal equiparable por un monto de 6 millones 600 mil pesos.

De acuerdo con la investigación, la exconductora omitió pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal de 2015.

El delito de defraudación fiscal equiparada está previsto en el Código Fiscal de la Federación. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esta infracción se comete cuando “el contribuyente omita presentar, por más de doce meses, las declaraciones que tengan carácter de definitivas, o las de un ejercicio fiscal, dejando en ambos casos de pagar la contribución correspondiente”.

Con respecto a las otras acusaciones en su contra, la FGR sostiene que Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, están vinculados con una presunta red de corrupción, desde la cual usaron empresas para obtener recursos que serían destinados a servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios federales.

Sin embargo, la investigación indica que los contratos eran de aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, pero la conductora recibió depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos de dos empresas: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones.

Una orden de aprehensión fue librada en 2021 por dicho caso.

¿Quién es Víctor Manuel Álvarez, esposo de Inés Gómez Mont?

Víctor Manuel Álvarez Puga, quien es esposo de la conductora, fue detenido el año pasado y procesado en un centro de migrantes en Miami, Florida.

El empresario y esposo de Gómez Mont estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) tras haber sido detenido en septiembre de 2025 por su situación irregular.

Aunque la detención de Álvarez Puga en Estados Unidos está relacionada con su estatus migratorio, en México es buscado por autoridades por delitos de desvío de recursos públicos y lavado de dinero.