Asesinan al luchador ‘Darkness’ en su casa; su esposa e hijos se escondieron de las balas

La violencia alcanzó nuevamente a la zona rural del sur de Quintana Roo, donde Bernardo Federico Chalé Barea, conocido en el ámbito de la lucha libre como “Darkness”, fue asesinado a balazos en el interior de su domicilio, ubicado en la comunidad de Nachi Cocom, a 50 kilómetros de Chetumal.

Durante la agresión, su esposa y sus dos hijos tuvieron que esconderse para protegerse de los disparos y lograron salir ilesos.

El homicidio ocurrió minutos antes de las 20:00 horas del miércoles 28 de octubre, cuando varios hombres armados arribaron al inmueble a bordo de una camioneta e irrumpieron por la fuerza.

De acuerdo con la información disponible, los agresores vestían prendas similares a uniformes militares y algunos llevaban el rostro cubierto.

Al percatarse de la irrupción, la esposa del luchador buscó refugio junto con sus dos hijos en el baño de la vivienda, donde permanecieron mientras escuchaban las detonaciones. Una vez que los atacantes se retiraron, la mujer salió de su escondite y encontró a su esposo tendido en el suelo, sin signos vitales.

Tras escuchar los disparos, vecinos de la localidad solicitaron ayuda a las autoridades, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad y a los servicios de emergencia. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al domicilio para procesar la escena, recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

Bernardo Federico también era conocido con el alias de “Chobi” y tuvo una trayectoria como elemento de la Policía Estatal antes de dedicarse a la lucha libre profesional, donde era identificado por su nombre deportivo “Darkness”.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido públicamente el móvil del asesinato. La investigación deberá esclarecer cómo ocurrió la agresión e identificar a quienes participaron en el homicidio.