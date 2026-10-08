¿Quién es el Hijo de Fishman, luchador detenido por presunto homicidio culposo?

El Hijo de Fishman debutó en la lucha libre profesional en 2008, bajo un personaje diferente al de ‘Veneno Verde’. (Foto: Imagen generada con Chat GPT)

Con una máscara que representa años de tradición en la lucha libre mexicana y más de una década de trayectoria en el deporte, el Hijo de Fishman ha construido una carrera sobre el cuadrilátero desde que heredó la identidad de su padre, también apodado ‘Veneno Verde’.

A lo largo de los años, el Hijo de Fishman ha buscado escribir su propia historia, aunque su personaje está ligado al de su padre. Sin embargo, su carrera dio un giro tras su última función de lucha libre en Mineral de la Reforma.

Durante la función, presuntamente realizó un ‘martinete’ contra el réferi Gerardo Germán Pineda, ‘El Búho’, una maniobra que habría derivado en la muerte del árbitro. Ante esta situación, el Hijo de Fishman fue detenido por las autoridades.

¿Qué se sabe sobre El Hijo de Fishman?

El Hijo de Fishman nació el 14 de diciembre de 1989 en una familia donde la lucha libre ya era una tradición, ya que su padre fue Fishman, un deportista que llegó a trabajar para la WWA y realizó presentaciones en Estados Unidos y Japón.

“Desde muy chico me dijo: ‘Así como me ves en el ring, un día vas a estar’”, recordó el Hijo de Fishman en una conversación con el canal de YouTube El Blog de la Lucha, donde compartió que, cuando era niño, solía acompañar a su papá a las funciones.

“Me encantaba cargarle la maleta a mi papá, él llegaba a las arenas y yo estaba detrás de él cargando”, indicó en la entrevista. De esta manera, fue natural que quisiera dedicarse a la lucha libre.

Su ingreso ocurrió cinco años después del retiro de Fishman; sin embargo, lo hizo bajo una identidad distinta a la de su padre, pues no heredó la máscara desde el inicio: “Era un personaje medieval”, afirmó.

Su debut ocurrió el 30 de abril de 2008, en un evento organizado en las calles de la Ciudad de México. Con el apoyo de su papá, siguió peleando bajo su propio personaje, hasta que tuvo lugar una convención de cómics, anime y lucha libre en Xalapa, Veracruz.

Su padre habló con los organizadores del evento para pedirles que le dieran una oportunidad de luchar. Ellos accedieron con una condición: que lo hiciera bajo la identidad de Fishman.

“Y me aviento, mínimo para sentir la sensación de cómo se siente portar la máscara en el ring”, indicó. Tras ello, asumió su nuevo papel como el Hijo de Fishman, un rol con el cual tuvo que demostrar que tenía talento y no solo un personaje heredado.

“Eres hijo de, entonces quieren saber si traes con qué; meterte a la cueva de lobos es complicado, me dejaban muy lastimado”, comentó. A pesar de ello, logró abrirse camino en la lucha libre y mantener una carrera activa durante 18 años.

¿Qué pasó entre El Hijo de Fishman y el réferi ‘El Búho’?

El Hijo de Fishman tuvo una presentación durante una función de lucha libre que se organizó el pasado martes 6 de octubre en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, denominada ‘Deslealtades’.

El combate estelar fue entre el Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. De acuerdo con los reportes, el réferi Germán Pineda ‘El Búho’, quien se encontraba participando en la pelea, recibió algunos castigos físicos del apodado ‘Veneno Verde’.

Una de ellas supuestamente fue el ‘martinete’, una técnica considerada de alto riesgo en la cual un luchador coloca de cabeza a su oponente y lo deja caer contra la lona.

Tras ello, el réferi habría quedado inmóvil, por lo que se llamó a los servicios de emergencia. Al llegar, solo se confirmó que ‘El Búho’ no tenía signos vitales, por lo cual los policías municipales detuvieron al luchador.

Ante la situación, la promotora El Patrón Espectáculos afirmó que brindará acompañamiento y asistencia jurídica al Hijo de Fishman a lo largo de este proceso legal, de acuerdo con un comunicado.