Muere el réferi ‘Búho’ tras ‘martinete’: Detienen al Hijo de Fishman por homicidio culposo

El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada fue detenido tras confirmarse el fallecimiento del referí (Foto: ChatGPT, Roberto Navarro)

La noche de lucha libre terminó en tragedia en Mineral de la Reforma, luego de que el réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como ‘El Búho’, perdiera la vida durante una función realizada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio.

El fallecimiento ocurrió después de que el réferi presuntamente recibió un ‘martinete’ por parte del luchador Hijo de Fishman, una maniobra considerada de alto riesgo dentro de la lucha libre. Tras lo sucedido, el árbitro quedó tendido sobre la lona y no volvió a levantarse.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma detuvieron al luchador, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Las autoridades investigan el caso como un posible homicidio culposo.

¿Cómo ocurrió la muerte del réferi ‘El Búho’ en Hidalgo?

Los hechos ocurrieron entre la noche del martes 6 y la madrugada de este miércoles 7 de octubre, durante una función de lucha libre denominada Deslealtades, cuyo combate estelar enfrentó a Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG.

De acuerdo con los primeros reportes, durante el enfrentamiento, el réferi recibió varios castigos físicos, entre ellos un presunto ‘martinete’ por parte del Hijo de Fishman, movimiento en el que un luchador coloca a su oponente de cabeza y lo deja caer contra la lona.

Después de la maniobra, Gerardo Germán Pineda permaneció inmóvil sobre el cuadrilátero, por lo que se solicitó la intervención de los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al recinto deportivo para brindarle atención; sin embargo, tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante lo ocurrido, policías municipales detuvieron a Hijo de Fishman, identificado con las iniciales J. Á. N. L., quien fue trasladado ante el Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no determinaron públicamente si la maniobra provocó directamente la muerte del réferi, por lo que será necesario conocer los resultados de las investigaciones correspondientes.

Momento de la pelea del Hijo de Fishman y Mascara Sagrada, donde estuvo el referí 'El Búho'. (Foto: Ricardo Navarro)

¿Qué dijo la promotora sobre la detención de Hijo de Fishman?

Tras el fallecimiento del referí ‘El Búho’, la promotora El Patrón Espectáculos emitió un comunicado el 7 de octubre, en el que confirmó que proporcionará acompañamiento y asistencia jurídica a Hijo de Fishman durante el proceso legal.

Nuestra empresa se encuentra atenta al desarrollo de la situación y ha dispuesto acompañamiento y asistencia jurídica para Hijo de Fishman, a fin de que el proceso correspondiente se lleve a cabo conforme a derecho y ante las autoridades competentes.

La empresa también informó que su abogado y representante legal mantiene comunicación con los familiares de Gerardo Germán Pineda y sus representantes jurídicos, con el propósito de garantizar el respeto a las partes involucradas.

¿Quién era ‘El Búho’, el réferi que murió en Hidalgo?

Gerardo Germán Pineda, ‘El Búho’, fue un luchador y réferi con una extensa trayectoria en Hidalgo, particularmente en la Arena Afición de Pachuca, uno de los recintos tradicionales de este deporte en el estado.

Antes de dedicarse al arbitraje, participó durante aproximadamente 15 años como luchador bajo el nombre de ‘El Búho Negro II’, personaje que utilizó después de que su hermano lo acercó a la lucha libre.

Su llegada al arbitraje ocurrió de manera inesperada, cuando tuvo que sustituir a un réferi que no se presentó a una función. Aquella experiencia marcó el comienzo de una nueva etapa en su trayectoria, que se extendió por casi 30 años.

Durante ese periodo, participó en funciones de distintas promotoras y arbitró combates de leyendas de la lucha libre como Mil Máscaras, Dos Caras, Canek, Último Guerrero, Solar, El Hijo del Santo y Blue Panther.

Con información de Ricardo Navarro