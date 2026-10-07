Papá de ‘Pitbull’ Cruz exige indemnización tras cambio por ‘Canelo Team’: Pide porcentaje de sus peleas

‘Pitbull’ Cruz ya disputó su primera pelea bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Eddy Reynoso, tras 17 años de trabajar con su padre. (Fotografía. Fotografía. Isaac Cruz, ChatGPT)

La separación profesional entre Isaac ‘Pitbull’ Cruz y su padre, Isaac Cruz Sr., derivó en un reclamo económico. Después de quedar fuera del equipo de su hijo tras 17 años como su entrenador, Cruz Sr. solicitó una retribución por el trabajo que realizó desde los inicios del boxeador hasta acompañarlo en la conquista de distintos campeonatos.

El padre del ‘Pitbull’ acudió el pasado 6 de octubre al tradicional Martes de Café del CMB, en la CDMX, donde expuso ante Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, su inconformidad después de que su hijo puso fin a su relación profesional y comenzó una nueva etapa bajo las órdenes de Eddy Reynoso, entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“Aquí vengo a hablar como parte del trabajo, no como el papá de Pitbull. Vengo a que ustedes me apoyen (...) que se me retribuya un poco mi trabajo que yo hice con Pitbull”, comentó el entrenador.

El señor Cruz consideró injusta su salida del equipo de su hijo después de acompañarlo durante prácticamente toda su trayectoria y ahora pretende recibir un porcentaje de las bolsas de sus futuras peleas.

¿Cuánto pide el padre del ‘Pitbull’ Cruz de indemnización y por qué?

Isaac Cruz Sr. explicó que su petición económica responde al trabajo que realizó más allá de la preparación deportiva, pues también participó en la búsqueda de oportunidades y mejores condiciones para impulsar la carrera de ‘Pitbull’.

Al exponer su caso ante Mauricio Sulaimán, el exentrenador recordó que acompañó el crecimiento profesional de su hijo y destacó los campeonatos que consiguió durante la etapa en la que formó parte de su equipo.

“Lo llevé de cero hasta llevarlo a campeón del mundo, campeón del mundo plata, campeón del mundo interino y varios campeonatos aparte”, comentó.

Su petición consiste en recibir hasta 10 por ciento de las bolsas que obtenga ‘Pitbull’ Cruz en sus siguientes combates. Cruz Sr. explicó que, cuando formaba parte del equipo, le correspondía 30 por ciento de las ganancias, cantidad que se repartía entre los integrantes del grupo de trabajo, por lo que ahora solicita una proporción menor como retribución por su participación en la formación y carrera del boxeador.

Cruz Sr. también argumentó que su labor no se limitó a preparar a su hijo para subir al cuadrilátero, pues durante ese periodo participó en la búsqueda de oportunidades y mejores condiciones económicas para desarrollar su carrera.

“Fueron años, años de trabajo, años de pleitos, de buscar mejores oportunidades, mejores bolsas, y para que en un momento dado me quite de mi equipo, no se me hace justo”, señaló

Ante su reclamo, solicitó la intervención de Mauricio Sulaimán para buscar un acuerdo con su hijo. Al respecto, el presidente del CMB señaló que analizará las cuestiones legales relacionadas con la separación profesional entre Isaac Cruz y su padre.

¿Por qué ‘Pitbull’ Cruz dejó a su padre por Eddy Reynoso?

Antes de su última defensa del campeonato contra Néstor Bravo, Isaac ‘Pitbull’ Cruz puso fin a la etapa en la que su padre estuvo al frente de su preparación y decidió incorporar a Eddy Reynoso y al llamado ‘Canelo Team’ para continuar su carrera.

Al explicar el cambio, el campeón mexicano aseguró que buscaba dar un nuevo rumbo a su trayectoria y consideró que había llegado el momento de terminar la relación profesional que mantenía con su padre como entrenador.

“Todo tiene un principio y un final, y en este punto tomé el riesgo de acabar con la relación entrenador-peleador”, explicó previo a su pelea.

‘Pitbull’ también rechazó que la decisión significara un rompimiento familiar. En ese momento sostuvo que la relación con su padre se mantenía bien y que la separación correspondía exclusivamente al ámbito deportivo.

La versión de Cruz Sr. coincide en separar el vínculo familiar del profesional, aunque difiere sobre la manera en que ocurrió su salida del equipo. El exentrenador aseguró que nunca se opuso a que su hijo buscara otras alternativas para mejorar su preparación e incluso estaba dispuesto a compartir responsabilidades con otros entrenadores.

“Yo estaba abierto para que trabajara con quien más le diera una apreciación mayor”.

Su inconformidad, explicó, surgió porque finalmente quedó completamente fuera del equipo, pese a que su postura no era impedir la incorporación de nuevos entrenadores.

El cambio tuvo su primera prueba el 19 de septiembre, cuando Cruz enfrentó a Néstor Bravo en la Pechanga Arena de San Diego, California. En su primera pelea bajo las órdenes de Reynoso, el mexicano noqueó al puertorriqueño en el sexto round y retuvo el campeonato interino superligero del CMB.