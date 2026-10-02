Jake Paul insiste en pelear contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez: ‘Me tiene miedo’

La pelea entre 'El Canelo' Álvarez y Jake Paul estuvo a punto de concretarse en 2025 cuando hubo negociaciones entre los dos boxeadores. (Fotografía. Shutterstock)

Y sigue la mata dando. El boxeador Jake Paul no abandona la posibilidad de enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El estadounidense volvió a retar al mexicano antes de su regreso al cuadrilátero contra Christian Mbilli y aseguró que al tapatío ‘le tiemblan las piernas’ para enfrentarlo.

“‘Canelo’ peleando en Halloween es perfecto. Lleva tres años disfrazado de un tipo que me tiene miedo”, escribió Paul en la red social X, en referencia a la pelea que el mexicano disputará el próximo 31 de octubre en Arabia Saudita.

El enfrentamiento entre ambos no es una idea nueva. Jake Paul ha señalado desde hace varios años a ‘Canelo’ como uno de sus principales objetivos y considera que derrotarlo representaría un paso importante para consolidar su carrera dentro del boxeo.

Jake Paul ofreció 200 millones de dólares para pelear contra ‘Canelo’ Álvarez

La posibilidad incluso estuvo cerca de concretarse en 2025. Most Valuable Promotions (MVP), promotora de Jake Paul, confirmó que existieron negociaciones para organizar el combate durante el fin de semana del 5 de mayo en Las Vegas, aunque finalmente el acuerdo no prosperó.

El pugilista estadounidense tampoco abandonó la idea después de aquellas conversaciones. En mayo de 2026 volvió a buscar al mexicano y aseguró públicamente que tenía una oferta de 200 millones de dólares para realizar el combate.

Sin embargo, el boxeador mexicano respondió con emojis de risa y posteriormente explicó que no existía una propuesta formal por esa cantidad. De igual forma, ‘Canelo’ señaló que Paul utiliza su nombre para generar atención alrededor de sus eventos.

Saúl el ‘Canelo’ se visualiza peleando en el Estadio Azteca

Antes de pensar en Jake Paul, ‘Canelo’ tiene otro compromiso. El mexicano enfrentará al invicto Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Será el regreso de Álvarez después de su derrota por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre de 2025 y de la cirugía de codo a la que se sometió posteriormente.

Mientras prepara la parte final de su trayectoria, ‘Canelo’ también reveló uno de sus mayores deseos antes del retiro: disputar su última pelea en México.

Saúl Álvarez explicó que durante el Mundial de 2026 acudió al Estadio Banorte y la experiencia lo llevó a imaginar su despedida del boxeo en ese escenario.

“Ahora que estuve como aficionado apoyando a la selección, estuve en el Estadio Azteca, y es un estadio que te genera una vibra muy buena. Me visualicé peleando ahí”, declaró en entrevista con ESPN.

De igual forma, ‘Canelo’ confirmó que mantuvo una reunión virtual con Emilio Azcárraga Jean, en la que ambos analizaron la posibilidad de organizar una futura pelea en el Coloso de Santa Úrsula.

La idea de llevar a ‘Canelo’ al Estadio Banorte ya había sido planteada por el propio Emilio Azcárraga en agosto, cuando propuso que una de las últimas peleas del tapatío se realizara en el inmueble para emular la histórica función que protagonizó Julio César Chávez ante Greg Haugen en 1993, la cual reunió a más de 132 mil aficionados.