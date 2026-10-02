FGR reafirma pruebas contundentes contra Ernesto ‘N’ por presunto huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que cuenta con datos de prueba que vinculan al exgobernador de Baja California, Ernesto ‘N’, con la conducción y toma de decisiones de la empresa Ingemar, señalada por su presunta participación en una red de contrabando de combustible (huachicol).

En un comunicado publicado este viernes, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señaló que la investigación permitió identificar una red que utilizaba ferrotanques para transportar combustible a través de Ingemar, empresa relacionada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos.

De acuerdo con la FGR, la empresa presentó un comportamiento que consideró incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales.

La Fiscalía también señaló que Ernesto ‘N’ reconoció tener 49 por ciento de las acciones de Ingemar y que tenía conocimiento, al menos desde 2024, de que camiones y ferrotanques con capacidades de entre 30 mil y 112 mil litros eran declarados en los pedimentos de importación por un volumen de 10 mil litros.

Ernesto ‘N’ es accionista mayoritario de Ingemar. El exgobernador señaló en julio pasado: “No tenemos relación con este caso de huachicol”, luego de que el gobierno federal reportara el aseguramiento de más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo en 129 carrotanques en Coahuila.

La FGR indicó que su investigación cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información, entre otros datos de prueba.

Además, la Fiscalía señaló que la investigación está sujeta a las reglas de reserva establecidas en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 20 constitucional. Y recordó que el exgobernador Ernesto ‘N’ es considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria por parte de autoridades judiciales.

Ernesto ‘N’ fue detenido el pasado 16 de julio y está acusado por los delitos de delincuencia organizada y contrabando (huachicol).

Según las investigaciones, mediante la empresa Ingemar, el exgobernador habría diseñado un esquema de simulación fiscal en las aduanas y realizó la coordinación de los operadores que realizaban directamente dicho presunto delito. Las investigaciones indicarían que su objetivo era obtener beneficios económicos mediante la evasión de impuestos, con la venta de combustible no declarado proveniente de Estados Unidos. A dicha operación se le conoce como huachicol fiscal.

Aunque inicialmente estuvo preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, desde el 26 de septiembre Ernesto ‘N’ dejó dicho centro de detención y continuará su proceso judicial en su domicilio en Ensenada.