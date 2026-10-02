Asesinato de una familia en Montemorelos, Nuevo León: Un adolescente sobrevivió a multihomicidio

Un adolescente de 14 años sobrevivió al multihomicidio de una familia en Montemorelos, Nuevo León, y habría presenciado el momento en que Cinthia Abigail Tamez Rivera asesinó a una de las personas que se encontraban dentro de la vivienda, de acuerdo con una fuente cercana a las investigaciones.

El menor se encontraba dentro del domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Nogales cuando comenzaron los hechos. Según la información obtenida, Tamez Rivera lo habría visto en el interior de la casa, pero no le disparó. El adolescente logró ocultarse y permaneció dentro de la vivienda hasta que concluyó la agresión.

La presencia del menor podría convertirse en una pieza relevante para esclarecer la secuencia de los homicidios, particularmente los momentos que ocurrieron dentro del inmueble. Su declaración deberá ser analizada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León bajo los protocolos correspondientes, debido a que se trata de un testigo de 14 años.

De acuerdo con la misma fuente, el adolescente no sería hijo de ninguna de las víctimas, sino hijo de una expareja sentimental de Cinthia Abigail y se encontraba bajo su cuidado cuando ocurrieron los hechos. Tras la intervención de las autoridades, el joven quedó bajo resguardo y habría sido trasladado al DIF Estatal.

El caso se dio a conocer cuando las autoridades localizaron a Cinthia Abigail y a su hijo Gustavo, dentro de una camioneta Jeep en el sector de Los Fresnos. Posteriormente, los investigadores se trasladaron a una vivienda de Los Nogales, donde encontraron sin vida a Leodegario Moya Garza y a otros dos menores, hijos de Cinthia, de 10 y 11 años.

La principal línea de investigación de la Fiscalía apunta a que Cinthia Abigail habría privado de la vida a su pareja y a sus hijos antes de salir de la vivienda y atacar al menor que se encontraba en otro punto, para posteriormente quitarse la vida. El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, explicó que el arma localizada y los casquillos encontrados en las diferentes escenas presentan coincidencias.

“Se realiza primeramente la privación de la vida de la pareja y los dos menores. Posteriormente sale y ultima al otro menor y se priva de la vida”, declaró el funcionario.

Ahora, además de las pruebas balísticas, cámaras de seguridad y otros indicios recabados por los investigadores, la declaración del adolescente podría ayudar a establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y reconstruir los hechos.