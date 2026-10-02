Captan agresión armada en Mérida: Balean al ‘Marce’, presunto generador de violencia de Q. Roo

Tras el reporte de las detonaciones y la circulación del video del ataque, la zona fue fuertemente acordonada. (Foto: Tomada de video)

La agresión armada registrada este viernes 2 de octubre en la colonia Montes de Amé, en el norte de Mérida, Yucatán, cobró mayor relevancia en las últimas horas tras la difusión de un video que captó el momento exacto del ataque contra José Marcelino, alias ‘Marce’.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas en las inmediaciones de las calles 81 con 32, en la capital yucateca.

En el material visual se observa cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptan a la víctima justo cuando se disponía a descender de una camioneta, disparándole en repetidas ocasiones de manera directa por la espalda antes de huir a toda velocidad.

Tras la agresión, el hombre quedó tirado sobre la vía pública. Versiones extraoficiales señalan que su pareja sentimental, quien lo acompañaba en el lugar, optó por trasladarlo por sus propios medios a un hospital cercano —específicamente la clínica El Faro— para recibir atención médica urgente.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial para confirmar su estado de salud actual o si continúa con vida.

¿Qué se sabe sobre el hombre agredido en Mérida?

Se dio a conocer que José Marcelino cuenta con antecedentes legales, luego de haber sido detenido previamente en junio de 2025 en Cancún, Quintana Roo, por autoridades de seguridad de esa entidad que lo señalaban entonces como presunto generador de violencia en la región, aunque posteriormente recuperó su libertad.

Tras el reporte de las detonaciones y la circulación del video del ataque, la zona fue fuertemente acordonada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables de la motocicleta, mientras que agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y peritos ministeriales realizan recorridos pie-tierra, entrevistas con vecinos y el análisis de los indicios videográficos para esclarecer el móvil de este violento suceso.