F1 Qualy del GP de Baréin EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la clasificación de ‘Checo’ en Sepang?

Andrea Kimi Antonelli llega a Baréin como líder del campeonato, pero George Russell está cada vez más cerca en la pelea por el título. (Foto: Cadillac F1 Team)

La Fórmula 1 finalmente disputa este fin de semana el Gran Premio de Baréin, una carrera que tuvo que esperar varios meses para realizarse y que ahora se presenta con una particularidad: no se corre en su sede habitual. Para los aficionados mexicanos, además, el horario representa un reto, pues tanto la clasificación como la carrera se transmiten durante la madrugada.

Andrea Kimi Antonelli llega a esta fecha como líder del campeonato con 302 puntos, 66 más que su compañero de Mercedes, George Russell. El británico viene de ganar el Gran Premio de Azerbaiyán, por lo que el italiano necesita mantener la ventaja.

Esta edición del Gran Premio de Baréin también representa un desafío distinto para la parrilla. Por primera vez, la carrera no se disputa en Sakhir, sino en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia. La pista regresa al calendario de Fórmula 1 después de que su última carrera se realizara en 2017 y añade dificultades diferentes por sus características y condiciones climáticas.

Checo corre este fin de semana en Sepang. (Foto: Cuartoscuro.com). (Daniel Augusto)

Qualy del Gran Premio de Baréin EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la clasificación?

El Gran Premio de Baréin tiene un horario poco habitual para los aficionados mexicanos. La clasificación se realiza durante la madrugada del sábado, por lo que será necesario desvelarse para conocer las posiciones que ocuparán los pilotos en la parrilla de salida.

Fecha: sábado 3 de octubre.

sábado 3 de octubre. Sede: Circuito Internacional de Sepang, Malasia.

Circuito Internacional de Sepang, Malasia. Hora: 02:00 horas, tiempo del centro de México.

La clasificación se puede ver en México mediante Sky Sports, disponible a través de Sky e izzi, además de F1 TV, plataforma de streaming por suscripción de la Fórmula 1.

En El Financiero Deportes además tendremos todas las actualizaciones de la qualy del Gran Premio de Baréin, desde lo que ocurra durante la clasificación hasta las posiciones en la parrilla.

¿Por qué el GP de Baréin se corre en el Circuito de Sepang?

El Gran Premio de Baréin estaba programado originalmente para disputarse entre el 10 y el 12 de abril, pero tuvo que ser aplazado debido al conflicto bélico derivado de la situación entre Israel, Estados Unidos e Irán. El Gran Premio de Arabia Saudita, que estaba previsto para el fin de semana siguiente, tampoco se realizó.

Mientras esta última terminó cancelándose, la Fórmula 1 y la FIA encontraron una alternativa para conservar el Gran Premio de Baréin dentro del campeonato. A finales de julio se confirmó que la competencia sería trasladada a Malasia, aunque mantendría oficialmente su denominación.

Por esa razón, el Gran Premio de Baréin 2026 se disputa en el Circuito Internacional de Sepang, ubicado aproximadamente a 50 kilómetros de Kuala Lumpur. La carrera que normalmente se celebra en Sakhir cambia de país de manera excepcional.

El movimiento también supone el regreso de la Fórmula 1 a Sepang. La última vez que la categoría compitió en este circuito fue en 2017, por lo que han pasado nueve años desde la anterior carrera de la máxima categoría en Malasia.

¿Cómo es el Circuito de Sepang?

El Circuito Internacional de Sepang tiene una longitud de 5.543 kilómetros y 15 curvas. Su diseño combina sectores de alta velocidad con zonas de frenada fuerte y dos rectas largas, por lo que los pilotos necesitan encontrar un equilibrio entre el comportamiento del auto en las curvas y la velocidad en los tramos de aceleración.

La primera parte del trazado comienza con una zona de frenada importante y continúa con una segunda curva más cerrada. Después llega uno de los sectores más rápidos del circuito, donde la precisión en los cambios de dirección resulta fundamental para mantener el ritmo.

Así es el Circuito de Sepang donde se corre el GP de Baréin extraorinariamente celebrado en Malasia (Foto: formula1.com).

Más adelante aparecen las curvas 11 y 14, dos puntos en los que la frenada y la trazada tienen especial importancia. Una buena salida de estas secciones permite aprovechar mejor los siguientes tramos de aceleración y buscar oportunidades para adelantar.

La última curva también resulta relevante porque conecta con la recta principal. En ese punto los pilotos pueden aprovechar la velocidad obtenida en la salida para intentar ganar posiciones.

Otro elemento que puede modificar el desarrollo de la competencia es el clima. El circuito es conocido por sus temperaturas elevadas, la humedad y los cambios repentinos en las condiciones, incluida la posibilidad de fuertes lluvias.

Gran Premio de Baréin: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la carrera de ‘Checo’ Pérez?

Después de la clasificación llegará la carrera del Gran Premio de Baréin. La competencia se disputa el domingo 4 de octubre, aunque los aficionados mexicanos nuevamente tendrán que madrugar para seguir la actividad desde Sepang.

Cuándo: domingo 4 de octubre.

domingo 4 de octubre. Hora: 01:00 horas, tiempo del centro de México.

01:00 horas, tiempo del centro de México. Dónde ver: Sky Sports y F1 TV.

Para algunos pilotos, regresar a Sepang también representa la posibilidad de aprovechar la experiencia que adquirieron antes de que la Fórmula 1 dejara de competir en Malasia. Sin embargo, han pasado casi nueve años desde la última carrera de la categoría en este circuito, por lo que incluso quienes ya lo conocen deberán volver a adaptarse a sus condiciones.

Con información de EFE.