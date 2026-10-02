Extranjero le exige a influencer no hablar en español en CDMX: ‘Estamos en Polanco, habla inglés’

Los confrontamientos por el idioma como fue en el caso de 'El Costa' se han presentado recurrentemente en las colonias Polanco, Roma y Condesa. (Fotografía. Instagram/@elcosta_)

¿Desde cuándo la colonia Polanco se volvió territorio de United States? El creador de contenido conocido como ‘El Costa’ denunció un presunto acto de discriminación mientras grababa un video en avenida Presidente Masaryk, donde un hombre extranjero lo confrontó primero por el volumen de su voz y, conforme escaló la discusión, le exigió hablar inglés por encontrarse en esta zona de la CDMX.

El pleito comenzó cuando ‘El Costa’ realizaba una grabación en la avenida donde se concentran algunas de las tiendas de lujo de la capital. Mientras hablaba frente a la cámara, en una banca pública, un hombre que se encontraba cerca lo interrumpió para pedirle que se callara.

“Can you shut up?” (“¿Puedes callarte?”), se escucha decir al sujeto, quien posteriormente argumentó que el creador de contenido estaba hablando demasiado fuerte.

‘El Costa’, sorprendido por la reacción, aseguró que no estaba hablando con él y decidió enfocarlo con la cámara. El hombre lo llamó “loco”, intentó cubrir el lente con una mano y le negó la autorización para grabarlo.

Posteriormente, la discusión subió de tono. El extranjero aseguró que no entendía español y le reclamó al influencer: “Estamos en Polanco, habla inglés”, frase que provocó que ‘El Costa’ cuestionara por qué debía comunicarse en ese idioma si se encontraba en México.

“Pues vete a aprender español entonces. Si vas a venir a México tienes que aprender. Tienes que hablar un poquito de español”, respondió el creador de contenido.

El hombre amenazó con llamar a la policía mientras continuaba la discusión, a lo que ‘El Costa’ contestó: “¿Quieres llamar a la policía porque estoy hablando español en México?”.

El extranjero se retiró poco después de la banca donde estaba sentado, pero continuó reclamándole a la distancia al creador de contenido, quien posteriormente comentó con su compañero de grabación lo que acababa de suceder.

¿Quién es ‘El Costa’ y qué contenido hace en redes sociales?

‘El Costa’ es un creador de contenido mexicano que realiza videos sobre lugares, experiencias y aspectos de la vida cotidiana, principalmente mediante recorridos en los que muestra y explica las características de los sitios que visita.

Sus publicaciones tienen un formato cercano al reportaje o documental para redes sociales. Por ejemplo, ha realizado contenido sobre la UNAM, en el que recorre sus instalaciones y presenta datos sobre la institución, además de abordar distintos espacios públicos en la CDMX.

Sus videos se realizan principalmente desde los lugares que visita, donde muestra sus características y comparte datos durante el recorrido. Bajo este formato preparaba un contenido sobre las tiendas de avenida Presidente Masaryk, en Polanco, cuando ocurrió el enfrentamiento con el extranjero.

¿Qué otros conflictos por hablar español ocurrieron en CDMX?

El caso de ‘El Costa’ no es el único conflicto entre mexicanos y extranjeros registrado en la CDMX. Un antecedente ocurrió en marzo de 2023, en la colonia Condesa, cuando una mujer mexicana confrontó a una extranjera que paseaba a sus perros sin correa.

De acuerdo con la grabación difundida entonces, la mujer intentó explicarle que debía llevar a los animales sujetos, pero la extranjera respondió que no entendía español. La mexicana comenzó a hablarle en inglés y el intercambio terminó en una discusión sobre el idioma.

“Estás en México y debes hablar español o regrésate a tu país”, respondió la mujer. Aunque una patrulla se encontraba cerca del lugar, los policías no intervinieron en la discusión, de acuerdo con la mujer que difundió el video.

Otro episodio se viralizó en mayo de 2024, cuando una mujer denunció que tuvo problemas para ordenar una bebida en un bar de la colonia Roma, debido a que las meseras extranjeras que la atendieron prácticamente no hablaban español.

La clienta relató que pidió un daiquiri de mango, pero la mesera no comprendió la orden y terminó por llevarle 2 margaritas de limón. Según su testimonio, un guardia del establecimiento le explicó que contrataban a mujeres estadounidenses porque atraían a clientes extranjeros, aunque esta versión no fue confirmada por el negocio.

Aunque los episodios ocurrieron en circunstancias distintas al enfrentamiento de ‘El Costa’ en Polanco, los tres colocaron al idioma en el centro de conflictos entre mexicanos y extranjeros.

Estos casos se suman a la discusión sobre la gentrificación en zonas de la CDMX como Roma, Condesa y Polanco, donde la llegada de residentes y visitantes extranjeros ha generado debates sobre el aumento de precios, los cambios en los comercios y el creciente uso del inglés en espacios cotidianos.