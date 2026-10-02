¿Quién era la voz de Topo Gigio en México? Gabriel Garzón, el titiritero detrás del famoso ratoncito

Antes de hacer la voz de Topo Gigio, Gabriel Garzón pasó gran parte de su carrera participando en programas infantiles y de comedia. (Fotografía. ChatGPT)

La muerte de Peppino Mazzullo, voz original de Topo Gigio, a los 100 años, cerró uno de los capítulos más importantes en la historia del entrañable ratoncito que acompañó a generaciones de niños con canciones como A la camita y En un bosque de la China. El actor italiano falleció el pasado 30 de septiembre en su casa de Santo Stefano di Briga, Sicilia.

Su fallecimiento también recuerda la historia de otro hombre detrás del personaje: Gabriel Garzón, quien desde 1994 se convirtió en la voz de Topo Gigio en México. El actor mexicano murió el pasado 25 de enero, a los 57 años, apenas 8 meses antes que Mazzullo.

Pero antes de pedirles a los niños que fueran “a la camita”, Gabriel Ernesto Garzón Lozano construyó una trayectoria como actor de doblaje, comediante, locutor, escritor, productor y, principalmente, titiritero, un oficio que eventualmente lo llevó hasta el personaje que marcó buena parte de su carrera.

¿Quién fue Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio en México?

Gabriel Garzón nació el 27 de noviembre de 1968 en la CDMX. Desde joven se interesó por los títeres y desarrolló una carrera ligada a los programas infantiles, la comedia y la televisión.

Sus primeros pasos profesionales estuvieron relacionados con el famoso programa Una sonrisa con Cepillín. Más adelante, formó parte de producciones como El espacio del tío Gamboín y colaboró con Silvia Roche, creadora de Burbujas y responsable de diferentes proyectos infantiles de la televisión mexicana.

Garzón también participó en programas como El Club de Gaby, donde aprovechó su experiencia como titiritero y su habilidad para crear distintas voces. Ese trabajo con muñecos y personajes infantiles lo preparó para interpretar años después a Topo Gigio, el ratoncito que “quería ser como su papá” y que se convirtió en el personaje más reconocido de su carrera.

Gabriel Garzón logró darle una personalidad mexicana a Topo Gigio al grado de participar en programas relacidos con el Mundial. (Fotos: Cuartoscuro.com / Instagram / @jojojorgefalconoficial).

¿Cómo se convirtió Gabriel Garzón en la voz de Topo Gigio?

La historia de Garzón como Topo Gigio en México está relacionada con la de Peppino Mazzullo, quien interpretó al personaje original durante más de cuatro décadas. El italiano se encontró con el títere creado por Maria Perego en los estudios de la RAI y desarrolló la característica voz que acompañó al ratoncito durante buena parte de su historia.

Mazzullo llevó al personaje fuera de Italia y en 1962 llegó a Estados Unidos para participar en The Ed Sullivan Show. Años después, su camino también se cruzó con México.

De acuerdo con un relato de Gabriel Garzón para Canal Once, el productor Javier Toledo le ofreció interpretar a Topo Gigio después de que Mazzullo decidió no continuar con el personaje en México tras vivir el terremoto de 1985.

Garzón realizó una prueba para quedarse con la voz. Su interpretación llegó hasta Italia para recibir la aprobación de los responsables del personaje y, finalmente, en 1994 comenzó oficialmente su etapa como Topo Gigio en México.

El trabajo de Garzón iba más allá de reproducir una voz. Su experiencia como titiritero y actor le permitió darle una interpretación propia a Topo Gigio para el público mexicano, sin perder la personalidad que ya distinguía al ratoncito en otros países.

La relación se extendió durante años. Una de sus apariciones más recordadas ocurrió durante el Mundial de Alemania 2006, cuando Topo Gigio apareció en las transmisiones de Televisa relacionadas con el torneo.

Así, Gabriel Garzón se convirtió durante décadas en la voz con la que el público mexicano identificó a Topo Gigio, desde sus conocidas frases hasta las canciones y despedidas que acompañaron a distintas generaciones.

¿Qué pasó con Gabriel Garzón después de darle voz a Topo Gigio?

Topo Gigio fue su personaje más reconocido, pero Gabriel Garzón mantuvo una trayectoria ligada a la televisión y la comedia. Entre sus trabajos posteriores estuvo La casa de la risa, además de otros proyectos en los que aprovechó su experiencia como actor y titiritero.

Su vida cambió en 2016, durante la grabación de un programa de los payasos Lagrimita y Costel. Mientras el equipo movía mobiliario pesado para realizar un segmento, una máquina xerográfica cayó directamente sobre una de sus piernas.

El actor explicó años después que la extremidad quedó destrozada. Los médicos intentaron salvarla y Garzón pasó por 11 cirugías, pero finalmente tuvieron que amputarle la pierna.

El accidente también provocó dificultades económicas debido a los gastos médicos, las terapias y la necesidad de conseguir una prótesis. Compañeros del medio artístico se organizaron para apoyarlo y el comediante Jorge Falcón tuvo un papel importante durante ese proceso.

Garzón contó que durante una cena Falcón le preguntó por qué todavía no utilizaba una prótesis. Cuando supo que el impedimento era económico, el comediante decidió ayudarlo a comprarla.

Posteriormente, en diciembre de 2025, Jorge Falcón y otros artistas solicitaron donadores de sangre para Gabriel Garzón ante las complicaciones en su estado de salud. El actor permaneció bajo atención médica, pero murió el 25 de enero de 2026, a los 57 años.

Ahora, con el fallecimiento de Peppino Mazzullo, las dos voces que marcaron distintas etapas de Topo Gigio ya no estarán para darle el ‘besito de buenas noches’ al simpático ratón que acompañó la infancia de diferentes generaciones.