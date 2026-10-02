México pone freno a las importaciones de azúcar, pero aplaza nuevos controles hasta noviembre

Las importaciones de azúcar pasaron de un promedio mensual de 2 mil 185 a 35 mil 872 toneladas, según datos oficiales.

El Gobierno de México aplazó hasta el próximo 2 de noviembre la aplicación de nuevos controles a la importación de determinadas preparaciones alimenticias compuestas por azúcar, en medio de una estrategia para proteger a la industria nacional tras el aumento del 1.542 por ciento en el promedio mensual de las compras de azúcar al exterior desde 2023.

La Secretaría de Economía informó este viernes de la prórroga del permiso previo para las mercancías clasificadas bajo la fracción arancelaria 2106.90.99, cuya aplicación estaba prevista desde el pasado 28 de septiembre.

Durante este periodo de transición, dichas mercancías “podrán continuar ingresando al país mediante la declaración de la excepción correspondiente”, sin afectar su presentación durante el despacho aduanero.

El aplazamiento, sin embargo, no afecta a las importaciones comprendidas en otras seis fracciones arancelarias de azúcar y preparaciones alimenticias, para las que el permiso previo es obligatorio desde el 28 de septiembre.

La medida forma parte de una serie de controles adoptados por México después de que las importaciones definitivas de azúcar pasaran de un promedio mensual de 2.185 toneladas entre enero de 2019 y abril de 2023 a 35.872 toneladas entre mayo de 2023 y diciembre de 2025, un incremento del 1.542 por ciento, según datos oficiales.

México endurece medidas contra el azúcar importado

El acuerdo publicado por la Secretaría de Economía en mayo señala que este aumento provocó el desplazamiento de azúcar de producción nacional y advierte además de la entrada de más de 100 mil toneladas anuales, principalmente procedentes de Guatemala, declaradas como preparaciones o mezclas de azúcar con otras sustancias.

El Gobierno mexicano busca con el permiso previo aumentar la trazabilidad de estas importaciones y vigilar productos que, pese a incorporar aditivos u otras sustancias, mantienen al azúcar como su componente esencial.

La nueva regulación se suma al endurecimiento de la política comercial mexicana sobre este producto.

En noviembre de 2025, el Gobierno elevó los aranceles a diferentes tipos de azúcar hasta el 156 por ciento, mientras que para algunas presentaciones de azúcar líquida refinada e invertida alcanzaron el 210,44 por ciento.

El decreto arancelario publicado en el Diario Oficial de la Federación justificó entonces la medida por la situación del mercado nacional y la necesidad de ofrecer certidumbre a la agroindustria azucarera.

La Secretaría de Economía explicó este viernes que la prórroga busca facilitar el cumplimiento de las nuevas disposiciones y evitar afectaciones a las operaciones de comercio exterior durante la transición.