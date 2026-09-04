Julio César Chávez tenía miedo de pelear en el Estadio Azteca: ‘No lo voy a llegar, ni con acarreados’

La pelea de Julio César Chávez vs. Greg Haugen en el Estadio Azteca terminó por convertirse en el evento de box con más asistentes en la historia. [Fotografía. Cuartoscuro]

Julio César Chávez convirtió el Estadio Azteca en el escenario de una de las noches más importantes en la historia del boxeo mexicano. Sin embargo, antes de enfrentar a Greg Haugen, en febrero de 1993, el legendario pugilista tenía una preocupación que poco tenía que ver con los golpes que recibiría sobre el ring: temía que el Coloso de Santa Úrsula estuviera vacío.

El ‘Gran Campeón Mexicano’ recordó que inicialmente se negó a aceptar la pelea e incluso la posibilidad de recibir más dinero resultó insuficiente para cambiar su decisión. Para Chávez, presentarse ante miles de asientos vacíos significaba correr el riesgo de hacer el ridículo.

Más de 33 años después de aquella función, el excampeón recordó la anécdota durante la presentación de Chávez vs Chávez, una nueva serie documental en la que repasa los triunfos y episodios personales que marcaron su vida dentro y fuera del boxeo.

¿Por qué Julio César Chávez tenía miedo de pelear en el Estadio Azteca?

Julio César Chávez contó que el promotor estadounidense Don King insistió en organizar su pelea en el Estadio Azteca, una propuesta que rechazó inicialmente. Aunque King intentó convencerlo ofreciéndole una bolsa más grande, el boxeador mexicano aseguró que su negativa no estaba relacionada con el dinero.

Su principal preocupación era la capacidad del inmueble. El excampeón consideraba que no conseguiría convocar a suficiente público para llenar las tribunas y que terminaría protagonizando una pelea ante un estadio semivacío.

“Imagínate, me voy a ver ridículo peleando yo en el Estadio Azteca. ¿Cuánta gente puedo meter? Ni con acarreados voy a llenar", contó.

Ante la negativa, Don King recurrió a José Sulaimán, entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), para tratar de convencer al pugilista. Chávez terminó por aceptar la propuesta y recordó que el promotor también le había prometido una suma adicional.

“Bueno, le dije: ‘Está bien, don José. ¿A usted le puedo decir que no?’. Pero si no hay gente, pues a mí me vale madre y le tiene que decir que me pague lo que me prometió, porque me había prometido 2 millones de dólares más", señaló.

Sin embargo, el escenario que tanto preocupaba al ‘Gran Campeón Mexicano’ nunca ocurrió. Chávez recordó que, al llegar al Estadio Azteca, se encontró con miles de aficionados en los alrededores y, poco después, descubrió que las tribunas estaban completamente abarrotadas.

“Nunca pensé, te lo juro por Dios, que lo fuera a llenar. Pero me llevé la sorpresa de mi vida. Al llegar al Estadio Azteca y ver miles, miles de personas afuera, y cuando entré al Estadio Azteca estaba súper lleno. No podía ni caminar”, relató en conferencia de prensa.

Julio César Chávez presentó el nuevo documental que se estrenará en los próximos días en streaming. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo fue la pelea de Julio César Chávez en el Estadio Azteca?

La histórica función de boxeo ocurrió el 20 de febrero de 1993, cuando Julio César Chávez defendió el campeonato mundial superligero del CMB frente al estadounidense Greg Haugen.

El Estadio Azteca recibió a 132 mil 274 aficionados con boleto pagado, una asistencia que le valió el Récord Guinness por la mayor cantidad de espectadores en un evento de boxeo profesional.

Chávez comenzó a dominar la pelea desde el primer round y derribó a Haugen en ese mismo episodio. Años después, el mexicano recordó que la presencia de tantos aficionados también aumentó la presión, pues no quería decepcionarlos. Además, la altura de la Ciudad de México empezó a afectarlo físicamente.

La pelea continuó hasta el quinto round. Chávez volvió a derribar al estadounidense y el réferi Joe Cortez detuvo el combate. De esta manera, el mexicano ganó por nocaut técnico y retuvo el campeonato mundial superligero del CMB.

Así, la noche que comenzó con el temor de Chávez de no llevar suficiente público al Estadio Azteca terminó con miles de personas alrededor del cuadrilátero y una victoria que quedó entre los episodios más recordados de su carrera.

¿Cuándo se estrena Chávez vs Chávez, dónde verla y de qué trata?

Chávez vs Chávez se estrenará el próximo viernes 11 de septiembre en la plataforma de ViX. La serie documental consta de cinco episodios, en los que la leyenda del boxeo repasa, en primera persona, las distintas etapas de su vida y trayectoria.

La serie documental recorre sus inicios, el ascenso a la fama y las victorias que construyeron su legado, pero también se aleja de los reflectores del cuadrilátero para abordar los excesos y las batallas personales que enfrentó fuera del boxeo.

Durante la presentación de la producción, el excampeón reconoció que volver sobre esos episodios también significó enfrentarse a su pasado. Chávez aseguró que lleva 18 años sin consumir alcohol ni drogas, aunque admitió que considera permanente el riesgo de una recaída.

«Yo puedo tener 20 años, 30 años limpio, ¿me entiendes? Pero de un día para otro puedo recaer", comentó.

Otro de los momentos que le resultó complicado fue volver a observar imágenes de su madre cuando estaba sana y escucharla cantarle “Cachito, cachito, cachito mío”. Chávez contrastó esos recuerdos con el delicado estado de salud que, según explicó, atraviesa actualmente su madre.

“Volver a recordar todo ese pasado (...) y luego ver ahorita el estado de salud de mi madre, que está en un estado muy delicado de salud, pues únicamente que me pega”, señaló.

De esta forma, Chávez vs Chávez permitirá conocer, en voz del propio Julio César Chávez, las batallas que enfrentó antes de convertirse en una de las máximas figuras del boxeo profesional mexicano.