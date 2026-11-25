Tulum, Quintana Roo.- La construcción de UX Arena, un complejo para espectáculos con capacidad de hasta 40 mil personas en plena selva de Tulum, encendió las alertas de ambientalista por las posibles afectaciones a la fauna silvestre, los mantos acuíferos y los ecosistemas de la región.

Guillermo D’Christy, activista ambiental, y Elías Siebenborn, integrante del colectivo Cenotes Urbanos, advirtieron que el proyecto se desarrolla en una zona de importante riqueza biológica y cuestionaron los impactos que podrían generar los eventos multitudinarios sobre un entorno que ya enfrenta una creciente presión por el desarrollo urbano.

D’Christy manifestó su rechazo a la apertura del UX Arena, programada para el próximo 31 de diciembre, el cual contará con tres escenarios alrededor de un lago natural y 65 mil metros cuadrados de estacionamiento.

Consideró contradictorio que Tulum continúe promoviendo espectáculos masivos cuando enfrenta problemas de deforestación, crecimiento inmobiliario desordenado, contaminación del acuífero y saturación de servicios básicos.

“Es irónico porque parte de lo que le ha dado en la madre a Tulum es justamente ese tipo de actividades, los raves, los megaconciertos y las bacanales que se hacen ahí sin tener mayor respeto al entorno, a la selva, al agua, sino utilizándolo simplemente como un marco bonito para hacer sus actividades”, expresó.

El ambientalista cuestionó cómo serán manejadas las aguas residuales, los desechos sanitarios y las toneladas de basura que podrían producir miles de asistentes, especialmente porque las características del suelo kárstico facilitan la filtración de contaminantes hacia el subsuelo. También alertó sobre el impacto del ruido y la iluminación artificial en aves, murciélagos y otras especies que habitan la selva.

A estas preocupaciones se sumó Elías Siebenborn, quien reveló que a aproximadamente 500 metros de UX Arena se encuentra uno de los puntos donde ha logrado documentar la mayor cantidad de registros de fauna silvestre mediante cámaras trampa. Este hallazgo, señaló, evidencia la importancia ecológica del área y pone en perspectiva los posibles efectos que tendría la operación de un espacio destinado a concentrar a decenas de miles de personas.

De acuerdo con información difundida por la revista especializada Billboard, los promotores del proyecto estiman una derrama económica de 320 millones de dólares, la llegada de 160 mil visitantes internacionales y la generación de 6 mil 100 empleos directos asociados al festival.

Sin embargo, D’Christy consideró que los beneficios económicos anunciados no deben anteponerse a la conservación ambiental y pidió a las autoridades estatales y federales intervenir para revisar las implicaciones del proyecto y evitar mayores afectaciones a la selva.

“Debería la Secretaría de Medio Ambiente, tanto estatal como federal, pronunciarse y evitar este tipo de actividades, que creo que más que ayudar a Tulum, nada más beneficia a unos cuantos y sigue perjudicando al destino”, concluyó.