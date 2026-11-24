Manifestantes advirtieron que la intervención en la Laguna de Cuyutlán representa una amenaza para más de mil 500 familias de pescadores y salineros.

Pescadores, salineros y ambientalistas de Colima se manifestaron en la Ciudad de México para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir en la protección de la Laguna de Cuyutlán, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizara, bajo ciertas condiciones, la primera fase del proyecto de ampliación del Puerto de Manzanillo.

Los inconformes recorrieron más de 700 kilómetros desde Colima hasta la capital del país para visibilizar su preocupación por las afectaciones ambientales que podría ocasionar el desarrollo portuario y las consecuencias para las comunidades que dependen económica, social y culturalmente de este ecosistema.

La movilización comenzó en el Ángel de la Independencia, avanzó por Paseo de la Reforma y concluyó en la plancha del Zócalo capitalino, donde hicieron un llamado al Gobierno Federal para escuchar a las comunidades afectadas.

Durante la protesta, los manifestantes advirtieron que la construcción del nuevo puerto representa una amenaza para más de mil 500 familias de pescadores y salineros, así como para cientos de hectáreas de humedales.

Posteriormente, acudieron a las instalaciones de la Semarnat para entregar un exhorto en el que solicitaron revisar y revocar las autorizaciones ambientales relacionadas con el proyecto.

También pidieron una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum para exponer sus preocupaciones.

Ampliación del Puerto de Manzanillo: ¿Qué autorizó Semarnat en Laguna de Cuyutlán?

La inconformidad se relaciona con el proyecto Puerto Nuevo Manzanillo, que contempla ampliar la infraestructura portuaria en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, en Colima.

El 30 de septiembre, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat resolvió autorizar de manera condicionada la primera fase del proyecto, promovido por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo.

La autorización comprende una superficie de 682.16 hectáreas e incluye trabajos de dragado de canales de navegación y dársenas, preparación de plataformas para futuras terminales portuarias, vialidades, infraestructura ferroviaria y otras instalaciones.

De acuerdo con el resolutivo ambiental, esta primera etapa contempla la remoción de 16.273 hectáreas de manglar y 45.352 hectáreas de vegetación secundaria de selva baja caducifolia.

En cambio, la segunda fase del proyecto, prevista para 2050, no recibió autorización. Para desarrollarla, Asipona Manzanillo tendrá que presentar una nueva Manifestación de Impacto Ambiental y someterla a evaluación de las autoridades.

La resolución también establece medidas de prevención, mitigación, restauración y compensación ambiental, así como la elaboración de un plan integral de gestión y seguimiento del sistema lagunar.

Así buscan reducir el impacto del dragado en Laguna de Cuyutlán

En medio de las inconformidades, Asipona Manzanillo informó el pasado 20 de noviembre que instalará mil 200 metros lineales de malla antiturbidez durante los trabajos de dragado de mantenimiento en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán.

Según la dependencia, esta medida busca controlar la dispersión de sedimentos y contribuir a reducir la turbidez del agua durante las labores.

El anuncio también contempla la participación de integrantes del sector pesquero, mediante la colaboración de la cooperativa Buzos del Faro de Campos.

De acuerdo con Asipona, esta participación generará 25 empleos directos para integrantes de la cooperativa pesquera local.

La autoridad portuaria presentó estas acciones como parte de sus medidas de protección y seguimiento ambiental en la laguna.

Con información de Quadratín.