La Profepa dijo que exigiría a la empresa de Musk hacerse responsable de los residuos que dejó la explosión del propulsor del cohete Starship. (EFE).

El Gobierno de México, mediante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), indicó este viernes que mantiene comunicación con SpaceX, la compañía aeroespacial del magnate Elon Musk, para atender el arribo de residuos a costas del noreste de México, tras el lanzamiento de Starship el pasado 13 de noviembre.

En un comunicado emitido este viernes, la Profepa indicó que, tras una petición, SpaceX “remitió información sobre los materiales utilizados en la nave, misma que se encuentra bajo revisión técnica”.

“Hasta el momento se han recolectado 5,9 kilogramos de residuos”, señaló la Procuraduría, que mantiene vigilancia en la zona y continuará actuando conforme a sus atribuciones ante cualquier nuevo arribo de materiales y cualquier posible afectación al medioambiente.

El pasado martes, la Profepa dijo que exigiría a la empresa de Musk hacerse responsable de los residuos que dejó la explosión del propulsor del cohete Starship tras la prueba en Texas, luego de que ese mismo día comenzó a llegar presunta basura espacial a la playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas.

No obstante, SpaceX rechazó en un comunicado en la red social X las denuncias de que el lanzamiento del cohete Starship haya dejado cientos de restos en una playa de Tamaulipas, al asegurar que sus socios sobre el terreno han encontrado “muy pocos” escombros del cohete en la costa y que “no está claro que lo poco que han hallado provenga de operaciones de SpaceX”.

A su vez, la compañía aseguró que la mayoría de las publicaciones en redes sociales que hablan de daños generalizados son “invenciones o buscan engañar de forma deliberada”.

¿Cuáles son los daños ambientales que dejó el lanzamiento de Starship en la playa mexicana?

El martes, la organización Conibio Global dijo que había contabilizado más de mil 500 piezas, mientras que activistas señalaron que se trataba de “fragmentos muy grandes, en su mayoría de plástico y capaces de soportar temperaturas muy altas”.

Durante la prueba del viernes pasado, desde la ciudad corporativa de Starbase, el propulsor del cohete explotó y los restos cayeron en el golfo de México. Cuatro días después, aparecieron escombros en las costas de Tamaulipas.

Se trató de la decimoquinta prueba del Starship, en la que SpaceX logró atrapar por primera vez la etapa superior del cohete con los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento, tras un vuelo de 22 horas y media.