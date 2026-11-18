Anthropic PBC y sus siete cofundadores han recaudado 107 mil 300 millones de dólares en una oferta pública inicial (OPI) ampliada y una colocación privada, convirtiéndose en el primer laboratorio de IA de vanguardia en recurrir a los mercados públicos para financiar el desarrollo de su tecnología.

Según un comunicado de Anthropic emitido el miércoles 18 de noviembre, la empresa de inteligencia artificial vendió 956.4 millones de acciones y los cofundadores vendieron 23.6 millones a 83 dólares cada una, por encima del rango de precios anunciado.

La compañía había ofrecido 801.4 millones de acciones, mientras que los cofundadores ofrecieron 23.6 millones a un precio de entre 70 y 78 dólares cada una, según consta en sus documentos.

La oferta también incluye una colocación privada de 26 mil millones de dólares, según consta en los documentos presentados por Anthropic, en la que participan empresas como Google (de Alphabet Inc.) , Advanced Micro Devices Inc. y Microsoft Corp. La salida a bolsa de Anthropic es la mayor de la historia incluso sin la colocación privada, ya que la operación base de 81 mil 300 millones de dólares supera la de SpaceX, que alcanzó los 75 mil millones de dólares.

Si se fija el precio de las acciones por encima del rango previsto, la valoración de la empresa, totalmente diluida, asciende a aproximadamente 1.5 billones de dólares.

El debut de Anthropic en Wall Street marca un hito para la IA, indicando que los inversores han comenzado a ampliar su enfoque, pasando de respaldar principalmente a fabricantes de chips y otros proveedores de infraestructura a los creadores de plataformas como Claude , a medida que se integran en el tejido empresarial, académico, gubernamental y sanitario.

Demanda de acciones de Anthropic, en alza

La demanda de la OPV se disparó, alcanzando casi siete veces el número de pedidos de acciones disponibles, según informó Bloomberg News el domingo. Compradores de Wall Street, Londres y Tokio se disputaron una parte de las acciones, que se espera que se incorporen rápidamente a índices como el Nasdaq 100 tras su inicio de cotización el jueves.

Según fuentes cercanas al asunto, los banqueros comunicaron a los posibles inversores que Anthropic daría prioridad a los patrocinadores actuales, y que algunos compradores potenciales recibirían asignaciones menores de las esperadas.

Algunos inversores están ofreciendo una parte de su asignación de la salida a bolsa de Anthropic a otros posibles inversores, lo que les permite cobrar comisiones adicionales y reducir su riesgo antes de que comience la negociación, mientras que otros con participaciones previas a la salida a bolsa las están comercializando a compradores a través de vehículos de propósito especial.

La salida a bolsa de Anthropic la sitúa entre las 15 mayores empresas cotizadas por valor de mercado, prácticamente a la par con Tesla Inc., pero por delante de Eli Lilly & Co., según datos recopilados por Bloomberg.

La valoración es inferior a los 2 billones de dólares que se barajaron hace meses, pero muy superior a los 1,1 billones de dólares que algunos en Wall Street sugirieron en lo peor de la reciente caída de las acciones tecnológicas.

La salida a bolsa de Anthropic es la primera de un laboratorio de IA de vanguardia, un grupo de empresas que desarrollan los modelos más avanzados para resolver problemas complejos y ayudar a los usuarios en tareas complicadas como el diseño de software, el trabajo legal y el descubrimiento científico. Este debut sitúa a la compañía muy por delante de su rival OpenAI , que no tiene previsto salir a bolsa antes de 2027.

El mercado bursátil no ofreció un entorno favorable para el debut del fabricante del chatbot Claude, con el índice Nasdaq 100 cayendo un 4.4 por ciento durante la última semana hasta el cierre del miércoles. Nvidia Corp. extendió su racha de pérdidas por quinto día consecutivo, con una caída del 2.9 por ciento durante la sesión regular, un día después de que el fabricante de chips presentara ganancias que superaron las expectativas.

Según los documentos presentados, tiene previsto comprar 10 mil millones de dólares en acciones de Anthropic como parte de la colocación privada.

“No nos preocupa demasiado cuándo, en qué mes o día, ni en qué condiciones de mercado saldremos a bolsa”, declaró Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, a Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., en un evento el viernes pasado. Añadió que el mejor consejo que ha recibido durante todo el proceso es: “Nunca dejes que tu empresa valga ni un solo dólar más de lo que realmente vale”.