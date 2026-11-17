Estados Unidos sospechaba que la mujer proporcionaba información a los servicios de inteligencia chinos. (Foto: El Financiero / Shutterstock)

Alice Huang y su esposo, Kang Wei, crearon un imperio de centros de datos con apoyo de China con el objetivo de colocar las capacidades de inteligencia artificial de ese país por delante de las de Estados Unidos.

Según el Wall Street Journal, el trabajo de Huang era asegurar un flujo de los chips de cómputo avanzado de la compañía que Washington ha intentado mantener fuera de China; mientras que el de Kang Wei era construir una extensa red de centros de datos respaldados por el gobierno en todo el país.

Alice Huang es señalada de ser la presunta espía china relacionada sentimentalmente con el exlíder de Nvidia, Jensen Huang, quien renunció la semana pasada luego de que se diera a conocer el affair.

Estados Unidos sospechaba que la mujer proporcionaba información a los servicios de inteligencia chinos. Autoridades investigan si se violaron los controles de exportación aplicables a los chips más potentes de la compañía.

¿Qué se sabe sobre los centros de datos de Alice Huang y su esposo?

Según el Wall Street Journal, Jensen Huang y el esposo de Alice Huanha, Kang Wei, se conocían desde tiempo atrás, cuando ambos trabajaban en la industria de los videojuegos.

El medio estadounidense informó que entre 2021 y 2024, las inversiones propuestas vinculadas a la red de Alice Huang superaron los 9 mil millones de dólares, todas respaldadas por el gobierno.

“Funcionarios chinos elogiaron los proyectos de Kang como parte de la estrategia nacional para ampliar la capacidad de cómputo en todo el país”, señala el WSJ.

El medio señala que “registros públicos chinos, incluidos informes bursátiles y comunicados gubernamentales, no demuestran que Beijing haya dirigido las compras de chips de Nvidia por parte de Megaspeed ni que estos hayan terminado en centros de datos vinculados a Kang”.

“Sin embargo, sí muestran que la pareja operaba a ambos lados de la brecha tecnológica entre Estados Unidos y China: el dinero del Estado chino se invertía en los negocios nacionales de Kang, mientras que la empresa de su esposa en el extranjero conseguía acceso a los chips que Washington intentaba mantener fuera del país asiático”, reporta el WSJ.

¿Cómo comenzó el negocio de centro de datos de Wei?

Según el WSJ, el negocio de centros de datos de Kang en China comenzó a gestarse a finales de 2021, antes de las restricciones impuestas por Estados Unidos sobre la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial hacia dicho país.

Century Longteng, firma radicada en Shanghái, se posicionó como el pilar central de esta estructura operativa.

Para finales de 2021, la estructura accionaria de Century Longteng se distribuía de la siguiente manera, según consta en registros regulatorios:

Un 63 por ciento (participación mayoritaria) pertenecía a Century Huatong, conglomerado cotizado en la Bolsa de Shenzhen enfocado principalmente en videojuegos en línea y extendido al sector de infraestructura para centros de datos.

Un 27 por ciento estaba en manos de un vehículo de inversión de la rama de capital privado de Hexi Capital, la entidad financiera principal de Kang.

Un 10 por ciento correspondía a una entidad vinculada al gobierno local de Shanghái.

Tiempo después, Kang asumió responsabilidades ejecutivas dentro de Century Longteng.

A inicios de 2022, la empresa formalizó un acuerdo marco de colaboración con la tecnológica Huawei Technologies para el desarrollo conjunto de capacidad de cómputo, centros de datos en la nube e infraestructura energética, de acuerdo con un comunicado emitido por Huawei. Durante el acto de firma, Kang se presentó públicamente junto a la alta dirección del gigante de las telecomunicaciones.

Dicha alianza se concretó en un contexto donde Huawei ya figuraba en la lista de restricciones comerciales de Estados Unidos, medida que le bloqueaba el acceso a desarrollos tecnológicos provenientes de esa nación.

El acuerdo con Huawei impulsó la cartera de inversiones en centros de datos de Century Longteng, respaldadas por el gobierno de China.

¿Dónde hay centros de datos del esposo de Alice Huang?

El Wall Street Journal señala que a mediados de 2022, Century Longteng acordó construir lo que los registros gubernamentales describen como un parque industrial de computación inteligente en Wuhu, en el centro-este de China.

Para abril de este año, se había registrado formalmente la conclusión de por lo menos uno de los edificios pertenecientes al centro de datos en Wuhu, con una extensión cercana a los 500 mil pies cuadrados.

En julio de 2024, Kang figuró como presidente de una filial de servicios de datos de Century Longteng durante la ceremonia que dio inicio a la construcción de un segundo proyecto: un complejo de centros de datos valuado en cerca de 5 mil millones de dólares, ubicado en la zona remota de Liangshan, provincia de Sichuan.

Además, informes y documentos corporativos relacionan a Century Longteng con un proyecto adicional de centros de datos en Shenzhen, el principal polo tecnológico del sur de China.

A la par de esta expansión del negocio de infraestructura de datos por parte de Kang, Alice Huang buscaba abrir en 2023 un canal de acceso a los semiconductores de Nvidia, al tiempo que sostenía un vínculo sentimental con Jensen Huang.

En noviembre de 2023, Megaspeed notificó a Nvidia que Alibaba, el gigante chino de comercio electrónico, figuraría entre sus clientes clave. Gracias a esto, la compañía obtuvo la categoría de socio de servicios en la nube de Nvidia, lo que le garantizaba acceso preferente a sus semiconductores, de acuerdo con reportes previos del Journal.

Con información de Bloomberg