Jensen Huang, CEO de Nvidia, renuncia tras 2 affairs; uno fue con presunta espía china

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, renunció a su cargo tras darse a conocer dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer sospechosa de ser espía para China.

Jensen Huang se enfrentó a crecientes peticiones de dimisión tras su romance con una supuesta espía china. Además, el miércoles por la noche, se dio a conocer que había tenido otra aventura extramatrimonial con una empleada de Nvidia que trabajaba bajo su supervisión.

Se trata de Kimberly Powell, ejecutiva que habría entablado una relación con Jensen Huang, entró a Nvidia en 2008 y logró un ascenso en 2016 a directora senior de desarrollo de negocios de inteligencia artificial.

Para 2017 la ejecutiva pasó a ser vicepresidenta de salud, un puesto desde el que supervisaba programas para aplicar la tecnología de chips de Nvidia en la educación superior y en la salud, en particular en equipos de imágenes médicas.

Ante esto, la compañía nombró a Colette Kress como directora ejecutiva interina. Actualmente es vicepresidenta ejecutiva y directora financiera.

Kress, quien se unió a Nvidia hace 13 años tras haber trabajado en Microsoft y Cisco Systems, ha desarrollado su carrera profesional en puestos relacionados con las finanzas.

Si bien ha representado a la compañía en eventos de Wall Street, su papel público se ha limitado a las cifras de Nvidia, y la mayor parte de la comunicación con la comunidad financiera ha estado a cargo de su antiguo jefe.

Las acciones de Nvidia se desploman 12.38 por ciento en las operaciones previas a la apertura de Wall Street este jueves 12 de noviembre, hasta los 152.23 dólares por título.

¿Cómo afecta a Nvidia la renuncia de Jensen Huang?

Bajo el liderazgo de Huang, las acciones de Nvidia se han disparado más del 700 mil por ciento desde que salió a bolsa en 1999. Su capitalización bursátil ha llegado a superar los 5 billones de dólares, situándola entre las mayores empresas del mundo. Este crecimiento vertiginoso eclipsa cualquier logro de Steve Jobs de Apple, Bill Gates de Microsoft o Jeff Bezos de Amazon.

La salida de Huang amenaza con tener repercusiones mucho más allá de Nvidia. Ha utilizado la solidez financiera de Nvidia para respaldar a decenas de importantes empresas de IA, incluidos los laboratorios de vanguardia OpenAI y Anthropic.

También ha invertido y financiado acuerdos para empresas de computación en la nube como CoreWeave, inspirando a otras a forjar acuerdos similares entre sí para fortalecer todo el ecosistema de IA. Figuras destacadas de Wall Street, como Michael Burry, autor de la famosa película La gran apuesta, han advertido que este tipo de acuerdos circulares están inflando artificialmente la demanda de IA.

“Como estudioso de la historia económica, no sé si alguna vez ha habido una figura tan clave que haya sostenido tanto esta industria”, dijo Thomas Ferguson, inversor de Blue Bear Capital, refiriéndose a Huang durante su intervención en la Cumbre BNEF de Houston el miércoles, antes de su partida.

Huang también ha liderado iniciativas de gran repercusión para promover la expansión mundial de los centros de datos, viajando extensamente para participar en conferencias, charlas y otros eventos. Luciendo sus características chaquetas de cuero, ha atraído a multitudes de fans cautivados por su popularidad.

Además, el exejecutivo también había entablado una estrecha relación con el presidente estadounidense Donald Trump, participando en reuniones sobre tecnología en la Casa Blanca, cenas de Estado y a bordo del Air Force One. Incluso, Trump respaldó a Huang, calificándolo de “un hombre muy honorable”.

Con información de AP y Bloomberg