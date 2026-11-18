El Partido Demócrata logró en el Senado su mayoría más amplia desde 2010, con 56 escaños, tras imponerse en Alaska en las elecciones de medio mandato celebradas el pasado 3 de noviembre. El resultado representó un revés para la Administración republicana de Donald Trump.

La victoria de la demócrata Mary Peltola en Alaska, proyectada el martes por la noche, completó el reparto de escaños dos semanas después de las elecciones y dejó al bloque demócrata con una mayoría de 56 senadores frente a los 44 republicanos.

El resultado confirmó el mejor escenario al que aspiraban los demócratas durante la noche electoral del pasado 3 de noviembre: arrebatar a los republicanos nueve de los cien escaños de la Cámara Alta.

Nueve estados se vuelven azules

Los estados de Alaska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Misisipi, Ohio y Texas pasaron a manos demócratas.

En todos ellos, excepto en Maine, Trump se había impuesto por amplios márgenes en las elecciones presidenciales de 2024. Esto da una idea de la magnitud del giro que representaron los comicios de medio mandato.

Los 56 escaños del bloque demócrata en el Senado incluyen a dos senadores independientes que se alinean con el Partido Demócrata en las votaciones: Angus King, de Maine, y Bernie Sanders, de Vermont.

Demócratas podrían ser un freno para Trump

Con 56 senadores, el bloque demócrata puede controlar las decisiones que requieren mayoría simple, siempre que mantenga la unidad. Sin embargo, muchas leyes necesitan el respaldo de 60 votos para cerrar el debate y avanzar hacia su aprobación, un procedimiento conocido como filibusterismo.

En ese caso, los demócratas necesitarían el apoyo de al menos cuatro republicanos.

Además, superar el veto de Trump exige dos tercios de los votos en ambas cámaras. Por ello, aunque la mayoría demócrata tiene capacidad para frenar al presidente y obligarlo a negociar, no puede imponer todo su programa.

Entre las atribuciones del Senado figuran confirmar los nombramientos presidenciales para el gabinete o el Tribunal Supremo; aprobar, modificar o bloquear proyectos de ley; dar su consentimiento para la ratificación de tratados internacionales, y juzgar al presidente en un proceso de destitución (impeachment).

En este último caso, para condenar y destituir al presidente en un juicio político se necesitan dos tercios de los senadores presentes: 67 votos si participan los 100 integrantes del Senado.

Pendiente de la Cámara de Representantes

El reparto de la nueva Cámara de Representantes aún no concluye, pero, hasta el momento, los demócratas cuentan con 257 escaños y los republicanos con 171, mientras que siete puestos siguen pendientes de asignación.

En cualquier caso, los demócratas tienen asegurado el control de la Cámara Baja, pues superan por 39 escaños el umbral de 218 necesario para obtener la mayoría.

Los demócratas arrebataron a los republicanos 46 escaños que estos controlaban en la legislatura anterior.

Esta mayoría en la Cámara de Representantes abre el camino para que Hakeem Jeffries sea elegido en enero, cuando se constituya el nuevo Congreso, como el primer presidente afroamericano de la institución. Este jueves, sus compañeros de partido lo nominaron para el cargo.