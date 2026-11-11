¿Qué negocios y conexiones de Trump investigarán los demócratas cuando tomen posesión del Congreso?

El principal abogado del presidente Donald Trump advirtió al futuro presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que algunas de las investigaciones previstas podrían infringir la ley.

La descarada afirmación, realizada por el asesor legal de la Casa Blanca, Will Scharf, indica que el equipo de Trump planea adoptar una postura hostil hacia las investigaciones demócratas en el próximo Congreso, posiblemente utilizando argumentos legales no probados.

En una carta fechada el lunes y dirigida al representante Robert Garcia, el principal demócrata del Comité de Supervisión, Scharf afirmó que el Congreso está obligado a “identificar un propósito legislativo legítimo” para sus investigaciones. Acusó a los demócratas de querer “acosar y engrandecer, en lugar de promover un fin legislativo legítimo”.

“Las amenazas contra funcionarios del poder ejecutivo destinadas a disuadirlos del servicio público, o los procesos diseñados simplemente para abusar o infundir miedo en el destinatario, pueden cruzar la línea y convertirse en un delito flagrante”, escribió Scharf en la carta a la que tuvo acceso Bloomberg News.

García respondió que el comité “no se dejará intimidar por amenazas infundadas de un Departamento de Justicia instrumentalizado o de los abogados del Presidente”.

“El Congreso tiene amplia libertad para realizar investigaciones y supervisión, una autoridad inherente a su poder legislativo”, declaró el demócrata californiano en un comunicado . “El pueblo estadounidense votó abrumadoramente a favor de que aprobáramos leyes para erradicar la corrupción y el abuso”.

Los demócratas han declarado que planean investigar a Trump, su administración y los negocios familiares cuando tomen el control del Congreso el próximo año. García ha indicado que uno de los principales objetivos serán las inversiones en criptomonedas de la familia Trump y sus negocios en Oriente Medio, entre otros temas, como el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein y las operaciones de control migratorio. García ha instado públicamente al equipo de Trump a que contrate abogados para las próximas investigaciones.

Los republicanos del Congreso iniciaron investigaciones igualmente exhaustivas contra el expresidente Joe Biden y su familia, incluyendo pesquisas sobre sus negocios en el extranjero y las transacciones financieras de su hijo, Hunter. El entonces presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, inició una investigación de juicio político contra Biden, alegando que estaba rodeado de una “cultura de corrupción”.

En una decisión de 2020 relativa a las citaciones del Congreso relacionadas con las declaraciones de impuestos de Trump, la Corte Suprema dictaminó que cada cámara “tiene el poder de obtener la información necesaria para legislar” y que “este poder de investigación, con el proceso para hacerlo cumplir, es un auxiliar esencial y apropiado para la función legislativa”.

Durante su campaña presidencial de 2024, Trump prometió repetidamente que tomaría represalias contra sus enemigos políticos, llegando incluso a sugerir que las fuerzas del orden federales podrían procesar a sus oponentes.

El fiscal general Todd Blanche declaró el domingo que podría usar sus poderes para obstaculizar cualquier investigación de los demócratas en el Congreso. Esto se produjo tras una publicación de Trump en redes sociales, en la que acusó a los demócratas de “extorsión” y afirmó que “deberían rendir cuentas por ello”.