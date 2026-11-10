Trump dice que la guerra en Irán está ‘militarmente acabada’... y precios del petróleo caen

El presidente de EU, Donald Trump, habló con periodistas en la Casa Blanca sobre la guerra en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cree que la guerra en Irán “desde el punto de vista militar ha terminado en la práctica”, lo que indica que —al menos por ahora— no está dispuesto a reanudar los bombardeos contra la República Islámica que han tenido repercusiones en la economía mundial.

El presidente hizo una visita sorpresa a la sala de prensa de la Casa Blanca después de reunirse previamente con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

“Irán militarmente está, en la práctica, acabado”, afirmó Trump. “Solo estamos manteniendo el statu quo”. Trump añadió que Irán ha sido “decapitado”, pero señaló que todavía busca asegurarse de que haya una solución a largo plazo para garantizar que el programa nuclear iraní quede neutralizado.

El presidente ofreció algunos de sus comentarios más categóricos sobre alejarse de su amenaza de reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Estadounidenses rechazan guerra en Irán

El Partido Republicano, al que pertenece el mandatario estadounidense, perdió ambas cámaras del Congreso frente a los demócratas en las elecciones de la semana pasada.

La elección estuvo marcada por el descontento del electorado estadounidense por la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron hace ocho meses, y que ha provocado un aumento en los precios del combustible que ha afectado a casi todos los sectores de la economía mundial.

A lo largo del conflicto, Trump ha dicho repetidamente que está a punto de ordenar a las fuerzas estadounidenses que intensifiquen los ataques si los líderes de Irán no aceptan rápidamente los términos de EU para poner fin a la guerra, solo para luego dar marcha atrás. En ciclos anteriores, también ha dado declaraciones de último minuto de que va a dar más tiempo a la diplomacia.

En una publicación en redes sociales antes de hablar con los reporteros, Trump volvió a afirmar que los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio —Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros— “preferirían el statu quo”. Minutos después, en su diálogo con los reporteros, tranquilizaba a los estadounidenses cansados de la guerra al decir que había un “impulso positivo” y que veía una “buena posibilidad” de que la guerra “podría terminarse”.

‘Mantenemos conversaciones con Irán

“Están hablando con nosotros, muy educadamente, y veremos qué pasa”, aseveró Trump. “La acción militar no parece ser algo muy necesario, pero estamos listos y preparados, listos para actuar por cualquier razón que cambie”.

Sin embargo, Trump no dio indicios de que habrá una reducción de los miles de soldados estadounidenses que han sido trasladados a las aguas frente a Irán y que mantienen un bloqueo naval para frenar el flujo de petróleo iraní hacia el mercado mundial. “Lo estamos manteniendo. Tenemos el mayor bloqueo militar de la historia”, dijo Trump.

Funcionarios qataríes presentaron la semana pasada propuestas sobre el programa nuclear de Irán, según dos funcionarios gubernamentales de Oriente Medio familiarizados con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios, aunque Trump la semana pasada aludió a conversaciones indirectas en curso con Teherán.

Tras dichas declaraciones, el crudo Brent cayó por debajo de 90 dólares el barril por primera vez desde agosto, extendiendo las bajas ante las crecientes apuestas de los operadores a que la guerra en Medio Oriente llegue a su fin. El crudo de referencia mundial llegó a caer 3.1 por ciento, después de retroceder casi 6 por ciento el día anterior.

*Con información de Bloomberg