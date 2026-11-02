Irán va por conversaciones de paz y plantea reapertura en Ormuz: ‘Pelota está en el campo de EU’

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, dio luz verde al gobierno para iniciar conversaciones de paz, en una señal de una posible apertura diplomática mientras crece el temor a un nuevo conflicto con Estados Unidos e Israel.

“Estamos tratando de resolver el asunto mediante el diálogo y, en ese sentido, el líder supremo también ha otorgado ciertas facultades al gobierno”, dijo el lunes el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, según la agencia estatal Islamic Republic News Agency.

Los futuros del crudo Brent se desplomaron cerca de 6 por ciento y cotizaban en torno a 106 dólares por barril en Londres tras conocerse la noticia. El referente internacional superó los 110 dólares por barril en octubre ante el temor a una reanudación de la guerra, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con retomar los ataques después de las elecciones de mitad de mandato.

Pezeshkian no aclaró qué facultades específicas concedió el líder supremo iraní ni si puede esperarse un cambio más amplio en la postura negociadora de Teherán.

Las declaraciones se produjeron después de que Axios informara que Trump dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una llamada telefónica, que sigue dispuesto a dar más tiempo para alcanzar una solución diplomática al conflicto con Irán. Al mismo tiempo, una delegación iraní visitó Doha —un mediador clave en las conversaciones entre Teherán y Washington— en busca de un acuerdo de último minuto.

Funcionarios iraníes han reiterado que el país aliviará las restricciones al transporte de energía a través del estrecho de Ormuz y retomará las negociaciones formales solo después de que Estados Unidos levante su bloqueo económico.

Irán afirma que podría reabrir Ormuz... si EU acepta condiciones

Irán aseguró este lunes que si Estados Unidos acepta sus condiciones podría iniciar un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en dos días y comenzar negociaciones más profundas sobre el fin de la guerra.

“Si se aceptan y cumplen las demandas legítimas de Irán existe la posibilidad de que todo el plan se ponga en práctica en un plazo de dos días, se restablezca la seguridad en el estrecho de Ormuz y comience el proceso de negociaciones”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa en Teherán.

El diplomático aseveró que todo “depende por completo de la voluntad y la decisión de Washington”.

“La pelota está en el campo de Estados Unidos porque nuestras exigencias han sido expresadas de manera muy clara y transparente”, insistió Bagaei.

El portavoz consideró que las exigencias iraníes son “razonables y lógicas” y recordó que entre ellas se encuentra que Estados Unidos levante el bloqueo que ha impuesto a puertos y buques del país persa.

Con información de EFE.