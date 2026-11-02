‘Puñalada trapera’ en elecciones intermedidas de EU: Legisladora traiciona a demócratas en Michigan

Abdul El-Sayed aparece con una ventaja cómoda en las últimas encuestas de la elección al Senado en Michigan.

En un giro que agrega ‘drama’ a las elecciones intermedias en EU, la congresista demócrata Haley Stevens dio su respaldo al candidato republicano al Senado, Mike Rogers, tras aparecer juntos en un servicio religioso en Detroit, marcando así una separación con el candidato progresista Abdul El-Sayed.

La legisladora acompañó a Rogers en la iglesia Perfecting Church, un movimiento que desató reacciones inmediatas tanto de la campaña del candidato oficial por los demócratas, El-Sayed, como del presidente Donald Trump.

Aunque Stevens había respaldado inicialmente a El-Sayed, la relación se deterioró por discrepancias en torno a la postura del candidato sobre Israel y la difusión de un controvertido anuncio electoral.

¿Qué dijo Abdul El-Sayed tras la traición de Haley Stevens?

El-Sayed, quien derrotó a Stevens por un estrecho margen en las primarias demócratas del pasado agosto, restó importancia al apoyo de su antigua rival al contendiente conservador y rechazó centrarse en disputas partidistas.

“Al final del día, la verdad es que no pienso en Haley Stevens”, zanjó El-Sayed ante las preguntas de la prensa sobre si consideraba la acción como una traición al Partido Demócrata. “Me interesan mucho menos las maniobras políticas que las políticas públicas que afectan a la gente”.

Trump elogió la decisión de Stevens en un mensaje en su red social, Truth Social, donde la calificó de “valiente”, y aseguró que ha demostrado una “lealtad casi sin precedentes hacia el gran pueblo de Michigan”.

Trump, quien definió a la legisladora como una “demócrata muy respetada” con amplio calado entre las comunidades afroamericana y judía del estado, añadió que “dijo lo que muy pocos están dispuestos a decir”.

A su vez, Stevens, cuestionada por respaldar a Rogers en medio de los duros ataques que sectores republicanos han vertido contra la religión musulmana de El-Sayed, negó que su decisión esté motivada por prejuicios religiosos.

“Esto no es en absoluto antimusulmán. Es simplemente mi postura en este momento. Estoy en una iglesia, estoy con mi fe, estoy siendo honesta con la ciudadanía”, declaró.