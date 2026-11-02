La tragedia se juzga con la memoria

“Stop Me If You Think You’ve Heard This One Before” (Detenme si crees que ya has oído esto antes)

The Smiths, Stop Me (1987).

El miércoles a las 8:54, un tren de alta velocidad que salió de Madrid rumbo a Sevilla alcanzó a otro tren que estaba detenido en la misma vía, cerca de Toledo. Las autoridades contaban más de sesenta muertos y más de cien heridos. En los dos trenes viajaban 544 personas.

Antes que cualquier análisis, van ellas y sus familias. Hay gente que todavía espera una llamada en las estaciones de Madrid y Sevilla. Nada de lo que sigue compite con eso.

Nueve meses antes, en enero, otros dos trenes chocaron en Córdoba, en la misma línea. Murieron 46 personas.

En España se escucha hoy la misma pregunta en todas las mesas: otra vez.

Esa pregunta debería ocupar a cualquier consejo de administración cuya organización ya tenga un incidente en su historial.

Horas después del choque, el ministro de Transportes, Óscar Puente, dio una explicación. Una falla de comunicaciones apagó el sistema de seguridad que regula la circulación y detuvo los trenes del tramo.

Después, el centro de control del organismo público que administra las vías ordenó a uno de ellos reanudar la marcha mientras el otro seguía parado. El ministro calificó esa decisión de errónea e inexplicable.

Hay que reconocerle algo. En enero habló de un accidente “tremendamente extraño”. Esta vez señaló de inmediato un error dentro de la estructura que dirige. Es lo correcto.

Y aun así, no alcanza. El público ya no evalúa la explicación por su contenido. La evalúa contra la memoria de enero, cuando el ministro se preguntó cómo podía descarrilar un tren nuevo en una vía renovada y la investigación terminó apuntando a una soldadura rota.

La segunda explicación hereda la deuda de la primera; la credibilidad no se reinicia y, mientras más pronto llega, más se parece a una coartada.

La psicología del trauma conoce bien este mecanismo. Quien sobrevivió a un evento grave interpreta cualquier señal parecida a través del primero. Un enfrenón deja de ser un enfrenón: es enero otra vez. Nuestra mente no compara datos, compara recuerdos.

De ahí que la segunda alarma asuste más que la primera, aunque objetivamente sea menor. Con cada repetición, el umbral de tolerancia baja y la sospecha llega antes que la información.

Las audiencias funcionan igual. Las familias de enero, el pasajero frecuente y el votante en campaña no escuchan “falla de comunicaciones”. Escuchan una historia que creen conocer, y la terminan incluso antes de que el vocero acabe la frase.

Por eso, en una segunda crisis, explicar rápido no siempre ayuda. Lo que la primera vez se agradece como transparencia, la segunda se escucha como defensa.

Y el calendario no perdona: hay elecciones el 29 de noviembre en España, y un minuto de silencio por las víctimas ya terminó con gritos contra el ministro. Dentro de unos meses, cuando la investigación técnica tenga algo que decir, la historia ya tendrá dueño.

La lección le sirve a cualquier organización con antecedentes: la planta que ya tuvo una fuga, la aerolínea que ya tuvo un accidente, el banco que ya tuvo una filtración. Su segundo comunicado se leerá con el primero en la mano.

La primera decisión es que la causa puede esperar y la atención no. En las primeras horas, una organización demuestra control con lo que hace por los afectados, no con lo que cree saber del sistema.

La operadora ferroviaria pública activó esa misma mañana su plan de asistencia a familias. Eso dice más que cualquier hipótesis.

La segunda es nombrar el antecedente antes de que otro lo haga.Si la organización no reconoce que esto ocurre después de enero y que entiende lo que significa, lo dirán la oposición, la prensa o las víctimas, y con peor intención.

Reconocer el antecedente tampoco equivale a adelantar culpas. Significa mostrar que la organización sabe qué historia carga y que no piensa esconderla.

La tercera llega después, y es la que más pesa: rendir cuentas de lo prometido la primera vez. Tras el accidente de enero, el ministerio pactó con los sindicatos ferroviarios mil 800 millones de euros adicionales para mantenimiento y 3 mil 650 nuevas plazas. Las familias de esta semana van a preguntar qué se hizo con eso, y la respuesta tendrá que ser verificable.

México no mira esto desde fuera. En diciembre pasado, el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca dejó 14 muertos y casi un centenar de heridos; en julio, el mismo tren volvió a descarrilar en la misma zona.

El Tren Maya acumula varios descarrilamientos sin lesionados, el más reciente en septiembre, en Campeche.

Ninguno alcanza la magnitud de lo ocurrido en España, pero todos ya escribieron una memoria. Quien opere esos trenes debería preguntarse hoy qué recuerda el público de esos episodios, porque con ese recuerdo va a juzgar el siguiente.

En la segunda crisis, el público no espera a que termines de contar la historia. Ya la escuchó.