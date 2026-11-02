La verdadera prueba no es el ataque, sino la capacidad de recuperarse

Durante años, la conversación sobre ciberseguridad estuvo dominada por una pregunta: ¿cómo evitamos un ataque? Hoy necesitamos hacernos otra igualmente importante: ¿qué tan preparados estamos para continuar operando y recuperarnos cuando un incidente ocurre? No se trata de asumir que la prevención ha dejado de ser importante. Al contrario. Se trata de reconocer que la digitalización de prácticamente todas las actividades económicas ha cambiado la dimensión del riesgo. Una interrupción tecnológica puede detener una planta, afectar una cadena de suministro, impedir una transacción financiera, interrumpir un servicio público o comprometer información crítica. La ciberseguridad dejó de ser únicamente una responsabilidad de las áreas de tecnología para convertirse en un asunto de continuidad operativa, competitividad y confianza.

Los datos muestran que todavía existe una brecha importante entre estar preparados en el papel y estarlo realmente. De acuerdo con un estudio realizado en América Latina, 100% de las organizaciones consultadas afirma contar con algún tipo de estrategia de ciberresiliencia; sin embargo, 59% no logró contener el incidente y recuperarse eficazmente durante su última prueba o incidente, y sólo 36% cuenta con una estrategia completamente establecida y optimizada de manera continua1.

Este contexto obliga a evolucionar de una lógica centrada exclusivamente en la ciberseguridad hacia una de ciberresiliencia. La diferencia es relevante: proteger sigue siendo indispensable, pero también debemos desarrollar la capacidad de detectar, responder, recuperar y aprender. La seguridad debe incorporarse desde el diseño y acompañar todo el ciclo de innovación, pero también debe traducirse en resultados concretos: reducir riesgos, minimizar las interrupciones y recuperar las operaciones con rapidez. En otras palabras, la ciberresiliencia debe dejar de entenderse como una capacidad de emergencia y convertirse en una capacidad permanente de las organizaciones.

La llegada de la inteligencia artificial hace todavía más urgente esta conversación. La misma tecnología que permite detectar anomalías, automatizar tareas y fortalecer capacidades defensivas también puede reducir las barreras para quienes buscan identificar vulnerabilidades o ejecutar ataques a mayor velocidad y escala. De hecho, un reporte de ciberseguridad señala que los ataques potenciados por inteligencia artificial aumentaron 89% durante el último año, mientras que 82% de las detecciones correspondieron a ataques sin malware2.

Para América Latina, el desafío también representa una oportunidad. A medida que buscamos atraer inversiones, desarrollar infraestructura digital, incorporar inteligencia artificial y profundizar nuestra participación en cadenas globales de valor, la capacidad para proteger las operaciones y recuperarlas ante una disrupción será cada vez más un factor de competitividad y confianza para invertir en la región.

Avanzar en esta dirección es una tarea que ningún actor puede asumir en solitario. Las organizaciones están incorporando la ciberresiliencia en sus decisiones estratégicas; los gobiernos avanzan en el fortalecimiento de capacidades institucionales y marcos que favorecen la prevención y el intercambio de información; la academia contribuye a cerrar la brecha de talento especializado; y la industria tecnológica acompaña ese esfuerzo colectivo para anticipar riesgos y elevar las capacidades de respuesta. Nuestra competitividad como región dependerá no sólo de qué tan rápido podamos innovar, sino también de qué tan preparados estemos para proteger esa innovación y mantenerla en marcha. Esa conversación ya comenzó y México tiene mucho que aportar.

1 Dell Technologies. (2026). Cyber Resilience in Action (estudio realizado por Dell Technologies y Vanson Bourne).

2 CrowdStrike. (2026). Global Threat Report 2026. CrowdStrike.