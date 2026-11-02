¿Qué podemos esperar después de las elecciones intermedias en Estados Unidos?

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos siempre se han percibido como un referéndum sobre el partido en el poder, pero su capacidad para afectar a los mercados suele ser limitada, más cuando el resultado ya esta descontado. En el contexto actual, las elecciones intermedias prometen transformar la dinámica legislativa en Washington. Sin embargo, para los inversores con visión de largo plazo, el verdadero ruido no proviene del Capitolio, sino de las variables macroeconómicas subyacentes.

Los demócratas se perfilan como los favoritos para recuperar o consolidar el control de la Cámara de Representantes. Por otro lado, la batalla por el Senado se mantiene en un virtual empate técnico, otorgando una ligera e inestable ventaja a la bancada demócrata.

Bajo un gobierno dividido, la posibilidad de aprobar reformas fiscales de gran calado, cambios estructurales en el sistema de salud o grandes paquetes de gasto social se reduce drásticamente. Las iniciativas de ley más ambiciosas tienden a estancarse en el debate bipartidista. No obstante, para los mercados financieros, la falta de acción legislativa no siempre es una mala noticia; a menudo se traduce en certidumbre, ya que elimina el riesgo de cambios abruptos en las reglas del juego corporativo.

Un Congreso dividido, especialmente con la Cámara de Representantes en manos de la oposición, se convierte en un órgano de fiscalización agresivo. Es previsible un aumento sustancial en el número de audiencias públicas, comités de investigación y citaciones a directivos de corporaciones multinacionales. Sectores de alta sensibilidad política —como las grandes firmas tecnológicas (Big Tech), las corporaciones farmacéuticas y las instituciones financieras— podrían sufrir episodios de volatilidad a corto plazo debido a los titulares de prensa derivados de estas investigaciones.

Ante la imposibilidad de avanzar a través del Poder Legislativo, podemos prever que la Casa Blanca recurrirá de manera sistemática a las órdenes ejecutivas y a la presión regulatoria.

La economía de bolsillo sigue siendo el principal catalizador del voto estadounidense. Las preocupaciones de los ciudadanos en torno a la asequibilidad de la vivienda, el costo de la energía y el precio de los bienes de consumo básico ejercen una presión masiva sobre los candidatos. Esta dinámica obliga a ambos partidos a adoptar discursos más proteccionistas o populistas, lo que introduce un sesgo de incertidumbre sobre las futuras políticas comerciales del país.

Con un Congreso donde el control está dividido, el gasto público entrará en una fase de estricta negociación defensiva. Los debates sobre el techo de la deuda y los presupuestos federales anuales se volverán más álgidos, elevando el riesgo de cierres parciales del gobierno. En términos de regulación, mientras que los demócratas buscarán endurecer los controles ambientales y laborales mediante las agencias reguladoras, el bloque republicano utilizará su influencia presupuestaria en el Congreso para intentar asfixiar la financiación de dichas agencias, creando un tira y afloja institucional.

Para México en las negociaciones del T-MEC, un avance demócrata en la Cámara de Representantes podría significar una mayor supervisión legislativa sobre los aranceles arrojados por Trump. Sin embargo, no se espera que modifique sustancialmente la postura defensiva ni las facultades comerciales del Ejecutivo estadounidense.

El gobierno de México ha declarado que actuará con “cabeza fría” y espera una definición formal de la Casa Blanca antes de que termine el año 2026, una vez que se disipe por completo el polvo de la jornada electoral

¿Cómo afectará todo esto al mercado accionario? Históricamente, el rendimiento general del mercado de acciones está correlacionado de forma mucho más estrecha con el ciclo económico que con el partido que habita la Casa Blanca o controla el Capitolio.

• La inflación y las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal dictan el costo del capital.

• El crecimiento económico determina la demanda agregada de bienes y servicios.

• Los beneficios empresariales son el motor real que sostiene las valoraciones de las acciones.

Si las empresas continúan demostrando resiliencia, optimizando sus márgenes y expandiendo sus ventajas competitivas, en particular en las acciones de alta tecnología e inteligencia artificial, el mercado de valores encontrará un camino ascendente, independientemente del ruido político en Washington.