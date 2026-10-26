¿Qué está pasando con las estadísticas del mercado laboral? Algo no cuadra

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI de septiembre de 2026, exponen la necesidad de revisar la metodología de las estadísticas del mercado laboral.

Las cifras recientes del IGAE y los indicadores oportunos de la actividad económica muestran una importante aceleración de la economía en los últimos meses, que debiera de ser secundada por una fuerte creación de empleos formales e informales. Sin embargo, según el INEGI, el mercado laboral en México perdió 718 mil empleos netos en septiembre, debido a un desplome en el sector informal, y como cereza del pastel, la tasa de desempleo bajó al 2.8% respecto al 3% de agosto, lo que implica que millones de personas abandonaron la búsqueda activa de trabajo y salieron de la Población Económicamente Activa (PEA).

El reporte nos dice que se perdieron 847 mil puestos en la economía informal y se crearon 129 mil plazas en el mercado formal. ¿Cómo se explica la contracción en la economía informal si la economía esta creciendo más que en los últimos cinco años? Esta contracción podría explicarse principalmente por dos factores:

• Deterioro cíclico y estacional: El sector informal es el primer amortiguador en ajustarse a la baja cuando la actividad económica general, el comercio o los servicios sufren una desaceleración temporal. En septiembre, sectores clave de alta informalidad (como el sector agropecuario, el comercio minorista y los servicios de alojamiento/restaurantes) experimentaron un fuerte retroceso en el personal ocupado.

• Efecto desánimo o retiro del mercado: La drástica reducción de la informalidad no significó que esas personas encontraran un empleo formal. En su lugar, miles de personas prefirieron transitar hacia la inactividad laboral temporal por falta de oportunidades atractivas o retribuciones bajas, provocando que la tasa de informalidad tocara su nivel más bajo del año con un 54.3%. ¿Le suena lógico? A mi no.

Con todo esto, en los últimos 12 meses hubo contracción en el empleo. La población ocupada total en México descendió en 267 mil personas. Esta caída anual está estrechamente ligada a una reducción de 359 mil personas dentro de la PEA. Es el primer año desde la crisis de 2020 en el que el mercado laboral muestra un saldo negativo acumulado hacia el tercer trimestre.

¿Cómo puede caer el empleo si la economía crece, y al mismo tiempo bajar la tasa de desempleo? La respuesta técnica está en cómo se mide la tasa de desempleo (desocupación) según los criterios de la ENOE: Para que el INEGI considere a alguien como “desocupado/desempleado”, la persona no solo debe estar sin trabajo, sino que debe estar buscando activamente un empleo en las últimas semanas.

• Pérdida de empleo sin búsqueda activa: Cuando se destruyeron los 718 mil puestos netos en septiembre, la gran mayoría de los afectados no comenzó a buscar trabajo de inmediato.

• Salida de la PEA: Al dejar de buscar trabajo, estas personas abandonaron la PEA y se clasificaron en la Población No Económicamente Activa (PNEA).

• El resultado matemático: Como el denominador (la PEA) se redujo en 359 mil personas y el volumen de desempleados activos disminuyó en 125 mil en el mes, el cálculo matemático arroja una tasa de desempleo menor (2.8%), ocultando la verdadera destrucción de puestos laborales ocurridos en el periodo.

De acuerdo con los datos detallados de la ENOE correspondientes a septiembre de 2026, la drástica caída en el empleo informal afectó principalmente al sector servicios, consumo e industria básica. Las contracciones más severas se concentraron en tres frentes principales:

1. Servicios y Turismo, acumulando una pérdida de 577 mil 979 puestos de trabajo en un solo mes. Al interior de este rubro, el golpe se focalizó de manera extrema en Restaurantes y Servicios de Alojamiento: Perdieron de golpe 749 mil 498 plazas en el mes. Este rubro quizás experimentó un drástico reajuste tras el fin de las vacaciones. Sectores como el comercio informal amortiguaron ligeramente esta rama al absorber de manera temporal unos 306 mil puestos en el mes.

2. Industria Manufacturera: La industria de la transformación y manufactura (donde operan miles de pequeños talleres familiares o subcontrataciones sin registro de seguridad social) recortó 306 mil 363 empleos en septiembre. ¿Cómo poder explicar esta importante caída?

3. La Construcción

La construcción informal destruyó 238 mil 434 puestos de trabajo. ¿Cómo conciliar esta destrucción de puestos, si el IGAE de agosto nos dice que la construcción está creciendo a una tasa del 7.9% anual?

Por otra parte los datos del INEGI revelan que las mujeres absorbieron el 87% de la caída total del empleo subordinado, perdiendo 653 mil 186 plazas en el mes. Esto podría explicarse porque ellas ocupan la mayor proporción de puestos informales en el subsector de preparación de alimentos, servicios de hospedaje y asistencia doméstica.