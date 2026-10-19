Tormenta a la vista: Cae la IA ante alza de hidrocarburos y tasas

Durante el último año, los mercados financieros operaron bajo un dogma de fe casi absoluto: Que el crecimiento vertiginoso de la Inteligencia Artificial (IA) actuaría como un motor económico incontenible, capaz de eclipsar cualquier preocupación macroeconómica subyacente. Sin embargo, los mercados acaban de experimentar un violento baño de realidad. El nerviosismo se ha extendido de forma generalizada por los mercados al converger tres amenazas críticas: una corrección de carácter estructural en el sector tecnológico, una crisis energética que ha impulsado el precio del petróleo hasta los 110 dólares por barril, desatando nuevamente las alarmas de una inflación persistente e incontrolable, y el inicio de un nuevo ciclo de tasas de interés al alza.

La vulnerabilidad de los modelos de negocio de la alta tecnología, altamente apalancados, se combina ahora con el encarecimiento de la energía, y el mayor costo del dinero, creando un entorno de aversión al riesgo que no se veía en meses. Los principales indicadores reflejan la gravedad del momento: El índice de volatilidad VIX se disparó de forma abrupta en los últimos días, mientras que el Nasdaq 100 perdió un 5.5%, consolidando su peor semana desde la crisis arancelaria de abril de 2025. El índice PHLX Semiconductor, cerró la semana en 11,137.3 unidades, cayendo 3.83% en un solo día,16% en la semana, acumulando una baja del 24% sobre su máximo histórico marcado el pasado 22 de Junio.

La corrección del sector tecnológico ya no se limita a una mera toma de utilidades en las acciones; ha mutado en una desconfianza explícita que está afectando directamente a la financiación mediante deuda de las empresas de infraestructura informática.

El catalizador de esta transición hacia el territorio del pánico financiero es el comportamiento de los bonos del proveedor de infraestructura de nube neocloud CoreWeave Inc. ante la amenaza de caer en default, lo que refleja un cambio drástico en la psicología del mercado. Considerada durante mucho tiempo el estandarte de la infraestructura especializada para el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje (LLM), se financió masivamente bajo la expectativa de un flujo ininterrumpido de ingresos, pero ya ha entrado en problemas. El suceso impactó a los bonos de Oracle, de Softbank y otros. Los acreedores han comenzado a cuestionar de manera abierta si la demanda real de servicios y los ingresos derivados de la IA justifican los billones de dólares invertidos a nivel global en capacidad de computación y centros de datos.

Las acciones del sector de semiconductores encadenaron una caída de ocho sesiones consecutivas, marcando la racha de pérdidas más prolongada desde la crisis financiera del año 2008. Esta corrección en cadena evaporó aproximadamente una cuarta parte del valor del índice de referencia del sector, arrastrando tanto a los diseñadores de unidades de procesamiento gráfico (GPU) como a sus proveedores logísticos y de manufactura avanzada.

Mientras el sector tecnológico sufre su propia crisis de identidad, la macroeconomía global le ha propinado un golpe simultáneo. El precio del petróleo ha alcanzado los 110 dólares por barril, impulsado por el recalentamiento de las tensiones geopolíticas y la inestabilidad en rutas de suministro clave de Hidrocarburos.

Un crudo en tres dígitos actúa como un impuesto directo sobre la producción global y el consumo, amenazando con echar por tierra los esfuerzos de la Reserva Federal y otros bancos centrales por controlar la inflación. Con los costos energéticos al alza, y el proteccionismo comercial, las presiones inflacionarias amenazan con volverse estructurales y prolongadas, forzando la posibilidad de que los tipos de interés tengan que aumentar y se mantengan elevados por más tiempo del previsto.

Para las empresas tecnológicas, este panorama macroeconómico resulta letal. La combinación de tipos de interés potencialmente altos con un encarecimiento de la energía ensancha una brecha que los analistas ya no pueden ignorar: la distancia entre el gasto de capital actual (CapEx) y los beneficios futuros descontados.

La expansión de centros de datos es hoy mucho más costoso. Los costos de electricidad para mantener los superordenadores encendidos se disparan por la crisis energética. El retorno de las Inversiones (ROI) baja. Las empresas de software no están logrando trasladar el costo de la IA a los usuarios finales a la velocidad necesaria para justificar sus valoraciones.

Los gestores de fondos e inversores institucionales se ven obligados a replantearse por completo sus carteras. Ante esta tesitura, se observan dos comportamientos claramente diferenciados en el mercado: Por una parte se observa una reducción en la exposición de los portafolios en Megacaps. Por la otra, los inversores buitres y los fondos de cobertura macro (Macro Hedge Funds) buscan oportunidades de valoración más racionales o incrementar posiciones en materias primas.

La era del capital barato y el optimismo incondicional en torno a la alta tecnología parecen haber terminado. Los reportes de resultados al tercer trimestre y las guías de pronóstico serán la clave para atenuar este ajuste o exacerbarlo.