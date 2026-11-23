Dos eventos críticos en Estados Unidos han desencadenado el retorno de un dólar fuerte y una profunda corriente de depreciación en las divisas de los mercados emergentes.

Aunque el fortalecimiento del dólar ha sido generalizado frente a casi todas las monedas del mundo, el impacto ha sido notoriamente más severo en las economías en desarrollo. Entre el 15 de septiembre y el 20 de noviembre de 2026, el índice dólar (DXY) —que mide la fuerza de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas desarrolladas— avanzó un 4.49%. En contraste, monedas emergentes clave duplicaron o triplicaron esa pérdida, encabezadas por el real brasileño (-13.51%), el peso mexicano (-10.50%) y el peso colombiano (-9.18%).

El entorno cambiario global dio un giro radical en el último trimestre del año debido a dos eventos clave en el mercado monetario estadounidense. El primero ocurrió el 16 de septiembre, cuando el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), bajo el liderazgo de Kevin Warsh, sorprendió al iniciar un nuevo ciclo restrictivo al elevar su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, llevándola al rango de 3.75%–4.00%. Este movimiento, el primero al alza desde julio de 2023, respondió a una inflación persistente y a tensiones geopolíticas en Medio Oriente que encarecieron la energía.

El segundo catalizador llegó con el resultado de las elecciones intermedias de noviembre, en donde los demócratas ganaron el control de ambas cámaras en el Congreso y obtuvieron las gubernaturas de varios estados clave.

Aunque la Fed mantuvo las tasas sin cambios a finales de octubre, los resultados de los comicios legislativos y las minutas posteriores reavivaron las expectativas de un Congreso dividido con presiones fiscales. Esto impulsó el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años por encima del 5% y catapultó al DXY a máximos de 19 meses. Para los mercados emergentes, el efecto inmediato fue el desarme acelerado del carry trade —la estrategia de pedir prestado en dólares baratos para invertir en divisas con tasas altas—, provocando una fuga de capitales hacia activos estadounidenses.

En este escenario, América Latina concentró las pérdidas más pronunciadas frente al avance de 4.49% del DXY, debido a que sus monedas partían de valuaciones elevadas y combinaron el choque externo con vulnerabilidades políticas o fiscales internas. El real brasileño lideró las caídas globales, castigado por las dudas sobre la disciplina fiscal tras el ciclo electoral, lo que obligó al Banco Central de Brasil a intervenir directamente en el mercado.

Le siguió de cerca el peso mexicano con un retroceso de -10.50%, que rompió la barrera psicológica de los 19 pesos en noviembre. Esta caída se agravó por la divergencia monetaria: mientras la Fed endureció su postura, el Banco de México recortó su tasa a 6.25%, a pesar de una inflación creciente, tirando por la borda la credibilidad en el banco central y restando atractivo a los bonos locales.

En la región andina, el peso colombiano perdió -9.18%, por la escasez de liquidez y la incertidumbre fiscal, mientras que el peso chileno cedió -5.81%, afectado por una contracción económica local en el tercer trimestre y el desplome de casi 18% en los precios del cobre. Por su parte, el peso argentino mantuvo su deslizamiento controlado con una baja de -3.90%, en medio de un riesgo país superior a los 1,000 puntos.

Fuera del continente americano, el avance del dólar también superó el ritmo registrado frente a las divisas desarrolladas. El rand sudafricano, considerado un termómetro global del apetito por el riesgo, retrocedió -7.46% luego de que su banco central optara por pausar sus tasas pese al ajuste en Washington. En Europa emergente, el forinto húngaro (HUF) cayó -3.75% ante la expectativa de recortes de tasas locales en diciembre.

Hacia el cierre de año, el panorama para las monedas emergentes sigue siendo de debilidad. Las minutas de la Reserva Federal sugieren que el ciclo de alzas podría extenderse antes de la primavera de 2027 si la inflación no cede. Para el 9 de diciembre se prevé un incremento de 25 puntos base en el objetivo de la tasa de Fondos Federales,

Mientras el índice DXY se mantenga fortalecido y los rendimientos de la deuda estadounidense sigan elevados, las economías emergentes con déficits públicos altos o bancos centrales que reduzcan sus tasas erráticamente seguirán expuestas a una fuerte presión cambiaria.