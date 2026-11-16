Aterrizaje suave en Wall Street: ¿Por qué el ajuste tecnológico no es un crack bursátil?

Durante las últimas seis semanas, las bolsas estadounidenses han atravesado una tormenta de catalizadores macroeconómicos, geopolíticos y corporativos. Tras alcanzar un máximo histórico intradía de 14,655.29 puntos (cierre récord de 14,634.72) en junio de 2026 —y sostener un repunte secundario sobre los 12,525 puntos hacia el 22 de julio—, el índice PHLX Semiconductor (SOX) que contiene la muestra más representativa de las empresas de IA y Microchips, acumula un ajuste cercano al 30.8 por ciento hasta ubicarse alrededor de los 10,146 puntos a mediados de noviembre, luego de probar un piso intradía de 8,997 unidades el 5 de noviembre. Lejos de detonar un colapso sistémico al estilo de la burbuja dot-com de 2000, el comportamiento del mercado evidencia una corrección gradual, suave y estructuralmente sana que depura excesos de valuación sin destruir el apetito institucional.

Esto no es una cosa menor, ya que se han sufrido cinco choques simultáneos sobre la Alta Tecnología. El retroceso de las acciones de alta tecnología, microchips e inteligencia artificial (IA) obedece principalmente a cuatro factores que obligaron a los gestores a recalibrar sus modelos de descuento:

1. La Política Proteccionista del Presidente Trump ha resquebrajado las cadenas de suministro globales y ha endurecido la relación con China, haciendo más dependiente a Estados Unidos de nuevos proveedores de tierras raras y de equipo de cómputo, impulsando una presión inflacionaria estructural de costos.

2. Tasas de la Fed y el conflicto con Irán: La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó un choque de oferta energética que elevó la inflación estadounidense al 4.0 por ciento anual en octubre. Con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años superando el 4.44 por ciento, la Reserva Federal frenó cualquier recorte de tasas e inició desde el 16 de septiembre un nuevo ciclo alcista de tasas. Aunque en la reunión de finales de octubre se optó por no mover el objetivo de la tasa de Fondos Federales, por la proximidad de las elecciones intermedias, el mercado descuenta alzas de 25 a 50 puntos base para diciembre, presionando el valor presente de los flujos tecnológicos.

3. La victoria demócrata implica un freno a los centros de datos: El triunfo demócrata en el Congreso y en gubernaturas clave como Texas, Pensilvania y Ohio —sumado a referéndums locales en 44 ciudades— trajo moratorias inmediatas y el retiro de estímulos fiscales para nuevos centros de datos por su alto consumo eléctrico e hídrico. Para los fabricantes de chips, esto modera el ritmo de expansión física en Estados Unidos y abre una enorme oportunidad para México.

4. El escándalo de “Don” Huang en Nvidia: El golpe más mediático ocurrió el 12 de noviembre con la salida inmediata de Jensen Huang tras 33 años al frente de Nvidia, detonada por escándalos extramaritales que incluyeron vínculos investigados con una presunta agente china, además del escrutinio antimonopolio. La designación de la directora financiera Colette Kress como CEO interina generó una caída diaria superior al 8 por ciento en la acción, pero sin contagio de pánico al resto del mercado.

5. La Política Fiscal superexpansiva del presidente Trump. Con su régimen fiscal de impuestos reducidos a las empresas y a los más ricos, el gobierno americano esta generando un déficit fiscal equivalente al 6 por ciento del PIB, con tendencia a crecer al 9 por ciento para finales de esta década. La demanda de recursos prestables del gobierno compite directamente con la demanda de capital y financiamiento de las empresas de alta tecnología, lo que ha presionado aún más a las tasas de interés de largo plazo.

Radiografía de Múltiplos: La prueba más clara de que estamos ante una toma de utilidades ordenada y no ante un típico crack radica en la compresión disciplinada de múltiplos de las 30 empresas del índice PHLX Semiconductor:

Precio / Utilidad conocida (P/E Trailing): Tras cotizar en niveles eufóricos de 45x–55x en verano, el múltiplo sobre ganancias pasadas se ha replegado hacia un rango de 24x a 28x, absorbiendo parte de la prima especulativa.

Precio / Utilidad estimada (Forward P/E): Gracias a que las utilidades proyectadas siguen creciendo, el Forward P/E ponderado del SOX se comprimió hasta 13.3x–15.2x (con una mediana de 22.3x entre sus integrantes), ubicándose en el decil más bajo de su ciclo moderno.

Precio / EBITDA (EV/EBITDA): De niveles superiores a 32x en junio, el múltiplo operativo ha bajado a una banda de 16x a 19x, respaldado por márgenes brutos récord y sólida generación de flujo libre de caja.

Precio / Valor en Libros (P/BV): Tras superar las 9.5x en el clímax alcista, el indicador se ha moderado hacia 5.2x–6.0x, reflejando balances altamente capitalizados y baja deuda neta.

A diferencia de un crack —caracterizado por ventas forzadas e iliquidez—, cada acercamiento al soporte técnico ha encontrado demanda institucional dispuesta a acumular activos de calidad a precios razonables.

Tampoco hemos observado un contagio generalizado en las fases de ajuste, dado que más bien se detecta una rotación de activos. Los inversionistas institucionales reducen sus posiciones en los sectores de Alta Tecnología y destinan recursos a otros sectores. No hemos visto una estampida generalizada hasta ahora.

De mantenerse la moderación en el petróleo WTI (que retrocedió hacia los 58–62 dólares por barril) y una sucesión ordenada en Nvidia, proyectamos que el ajuste concluirá entre finales de noviembre y el cierre del cuarto trimestre de 2026, consolidando un piso técnico entre los 9,000 y 9,500 puntos del SOX.

En otros sectores, el efecto es de rotación saludable: mientras utilities y constructoras ligadas a centros de datos sufren recortes por las moratorias estatales, el capital fluye hacia salud, finanzas y consumo básico, reduciendo la concentración del S&P 500.

Finalmente, la inminente OPI de Anthropic (ticker: ANT), que fijará precio este 18 de noviembre para debutar en el Nasdaq el día 19, será el termómetro definitivo. Aunque el entorno obligó a recortar su valuación desde los 2 billones de dólares soñados en verano hacia un rango más prudente de 1.26 a 1.41 billones de dólares (con ingresos de 17,000 millones en el tercer trimestre y una recaudación cercana a los 85,000–90,400 millones), la fuerte demanda confirma que la inteligencia artificial avanza hacia una nueva etapa de madurez financiera. desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) ha chocado de frente contra la realidad física y social de Estados Unidos.