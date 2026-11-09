La crisis de los centros de datos: el éxodo digital que México podría capitalizar

El vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha chocado de frente contra la realidad física y social de Estados Unidos. Tras las recientes elecciones intermedias de noviembre de 2026, el mapa político estadounidense sufrió un vuelco tectónico profundo debido, en parte, a un factor inesperado: el rechazo social generalizado hacia los macrocentros de datos de IA. The Associated Press (AP), afirma que el 56% de los votantes consideró la expansión de estas instalaciones tecnológicas como un factor “crucial o mayor” para definir su voto.

Las acciones tecnológicas sufrieron un ajuste importante el jueves pasado por la misma razón.

Los ciudadanos estadounidenses se rebelaron contra las “granjas de datos”, dado el impacto que han tenido en sus bolsillos y en los recursos básicos.

A esto se suma la alarmante huella hídrica. Las supercomputadoras de IA de última generación requieren millones de litros de agua diarios para sus sistemas de enfriamiento.

Este freno regulatorio en EU coincide con un auge sin precedentes al otro lado de la frontera. Las exportaciones de equipo de cómputo y componentes tecnológicos desde México hacia el mercado estadounidense han registrado un incremento espectacular, consolidando al país como el principal socio comercial tecnológico de la región. Se abre así una nueva ventana de oportunidad histórica: México debe diseñar rápidamente una estrategia que evite cometer los mismos errores que dinamitaron el modelo estadounidense, y adelantarse mediante la planeación territorial, el fortalecimiento del Estado de derecho y de la seguridad.

A manera de ejemplo, se propone la creación de 10 Zonas Geográficas Especiales para la Infraestructura Digital, dotadas de conectividad multimodal y un régimen fiscal competitivo de largo plazo.

Estas zonas se distribuirían estratégicamente para balancear el desarrollo nacional:

1. Istmo de Tehuantepec (Oaxaca): Conectado al Corredor Interoceánico, ideal para aprovechar la energía eólica de la región.

2. Tapachula-Tuxtla (Chiapas): Frontera sur con acceso a la abundante generación hidroeléctrica del estado y conectividad ferroviaria hacia Centroamérica.

3. Costa de Guerrero: Aprovechamiento del puerto logístico y desarrollo de infraestructura limpia con mano de obra disponible.

4. Querétaro (Macrolote Industrial): Expansión del clúster de centros de datos ya existente, con subestaciones eléctricas dedicadas.

5. Monterrey-Saltillo (Nuevo León/Coahuila): Cercanía inmediata con el mercado de Texas y acceso a cadenas de suministro de microchips.

6. Guadalajara (Jalisco): Capitalización del talento humano del “Silicon Valley Mexicano” para el soporte y desarrollo de software de IA.

7. Ciudad Juárez (Chihuahua): Conexión directa con los nodos de telecomunicaciones fronterizos del suroeste de EU.

8. Tijuana-Mexicali (Baja California): Sinergia logística con el estado de California, atrayendo inversiones desplazadas del norte de la frontera.

9. Puerto de Veracruz (Veracruz): Conectividad marítima internacional y acceso a redes de agua tratada industrial.

10. Mérida (Yucatán): Zona de alta seguridad, conectada al Tren Maya y con creciente infraestructura portuaria en Progreso.

Para evitar replicar el esquema extractivo desordenado de EU, México debe imponer un marco regulatorio estricto para esta actividad.

• Tarifas eléctricas desacopladas e independientes: Las tarifas eléctricas que paguen los centros de datos deben ser completamente independientes de las tarifas de los ciudadanos y de las empresas de otros sectores productivos.

• Sustentabilidad hídrica obligatoria: Debe prohibirse el uso de agua potable para el enfriamiento de servidores. Los centros de datos instalados en México deberán instalar sistemas de circuito cerrado (enfriamiento líquido directo) o, en su defecto, utilizar exclusivamente agua tratada.

• Desarrollo de capital humano: Cada zona tecnológica debe estar vinculada a las universidades y centros tecnológicos locales (como los Institutos Tecnológicos Regionales). Las corporaciones deberán financiar programas de capacitación avanzada y becas en ingeniería de datos.

México tiene ante sí la oportunidad de oro de convertirse en una alternativa viable en la era de la inteligencia artificial.