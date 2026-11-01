El ‘Palacio Negro’ de Lecumberri: Historia, famosos presos y por qué fue una cárcel temida en CDMX

Se le conoce como 'Palacio Negro' a Lecumberri por una inundación de aguas negras.

Presos hacinados y torturados. Famosos encerrados y hasta un expresidente asesinado. Hasta hace 49 años, el ‘Palacio Negro’ de Lecumberri fue uno de los sitios más sombríos de la Ciudad de México.

Aunque fue inaugurado el 29 de septiembre de 1900, su historia indica que, años antes, una inundación de aguas negras dejó un color oscuro en las paredes, de ahí que se le conoce como el ‘Palacio Negro’.

La historia del Palacio de Lecumberri cambió en 1977, cuando se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación; sin embargo, el sitio está marcado por el asesinato de Francisco I. Madero, múltiples riñas, e incluso episodios de violencia contra personas vulnerables, mujeres y niños.

El Palacio de Lecumberri estuvo abierto como centro penitenciario 76 años. (El Financiero / Shutterstock / Lecumberri)

La historia del Palacio de Lecumberri

El expresidente Porfirio Díaz aprobó la la elaboración del proyecto que consistía en una cárcel para 700 hombres y 80 mujeres.

Sin embargo, la población carcelaria llegó a ser de 3 mil 500 internos, lo que provocó hacinamiento extremo y que las presas diseñadas para dos personas albergarán hasta a 18 presos.

La arquitectura del Palacio de Lecumberri —con una estructura en forma de estrella con gruesos muros de color gris y una torre de vigilancia de 38 metros de altura ubicada al centro del lugar— también colaboró para que fuera una de las cárceles más temidas en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El arquitecto responsable de la construcción fue Lorenzo de la Hidalga, quien se inspiró en la idea del británico Jeremías Bentham para hacer un modelo carcelario panóptico en el que se puede observar todo desde una torre central.

Presos en Lecumberri. (Memórica México)

¿Cómo era la vida en el ‘Palacio Negro’ de Lecumberri?

En un principio, la idea era reformar a las personas presas en el Palacio de Lecumberri, ya que este sitio servía para que cumplieran su sentencia bajo un sistema penitenciario conocido como Crofton, que dividía la estancia en tres periodos.

Primero eran sometidos a un aislamiento riguroso, luego se les permitía interactuar con más gente en escuelas y talleres de carpintería, panadería, fundición y sastrería que formaban parte del complejo y daban trabajo remunerado.

Finalmente, podían vestir de civiles, trabajar en el exterior e ir a misa, según su disciplina, lo que les permitía incluso reducir su condena.

Esta visión se vio afectada por la sobrepoblación carcelaria. Con el tiempo, Lecumberri se convirtió en una prisión preventiva plagada de asesinatos, enfermedades, aislamientos extremos y castigos físicos. Además, había celdas sin paredes ni techo, solo rejas, donde los presos se enfrentaban a las adversidades climáticas.

Celdas al aire libre en Lecumberri. (Memórica México)

¿En qué consistía la ‘fajina’ uno de los castigos más crueles en Lecumberri?

La ‘fajina’ consistía en lavar baños, patios y pasillos, pero con un método tortuoso. Los policías tiraban agua para que los presos, considerados ‘fajineros’, tallaran y secaran en cuclillas por cuatro horas. Si algún preso se desmayaba, era golpeado brutalmente.

En sus últimos años, antes de cerrar y convertirse en el Archivo General de la Nación, se reportaron fugas masivas, riñas y criminales peligrosos que entraban y salían recurrentemente como María Dolores Estevés Zulueta, alias ‘Lola La Chata’.

Presos saliendo del Palacio de Lecumberri. (INEHRM)

¿Cómo fue el asesinato de Francisco I. Madero en Lecumberri?

Uno de los episodios más violentos de Lecumberri fue el asesinato del expresidente Francisco I. Madero y el exvicepresidente José María Pino Suárez, que, tras ser traicionados por Victoriano Huerta, firmaron la renuncia a sus cargos y fueron llevados al ‘Palacio Negro’.

Al llegar, fueron asesinados a balazos, y sus cuerpos fueron enterrados en la parte trasera del lugar, como parte de la Decena Trágica.

Un año antes, Pancho Villa también había sido encerrado en el Palacio de Lecumberri por órdenes de Victoriano Huerta; sin embargo, ‘El Centauro del Norte’ se fugó antes de ser fusilado.

Celdas de Lecumberri. (Cuartoscuro)

¿Qué famosos fueron encerrados en el Palacio Negro de Lecumberri y por qué?

Años después de la Decena Trágica, hubo celebridades y artistas que fueron encerrados en Lecumberri como presos políticos o por delitos menores. Entre los presos famosos del Palacio de Lecumberri se cuenta a cantantes, artistas plásticos, escritores, activistas entre otros.

Juan Gabriel estuvo preso en Lecumberri

‘El Divo de Juárez’ estuvo preso durante año y medio en Lecumberri, luego de ser señalado falsamente por robo en 1970.

El cantante había llegado a la Ciudad de México para buscarse una oportunidad como cantante, y trabajaba en centros nocturnos al momento de su detención.

Juan Gabriel en Lecumberri (Imagein ilustrativa). (Secretaría de Cultura)

Durante los 18 meses que estuvo preso escribió canciones como ‘Me he quedado solo’, ‘No tengo dinero’ y ‘Tres claveles y un rosal’, hasta que Enriqueta Jiménez, actriz y cantante conocida como ‘La Prieta Linda’, pagó su fianza.

David Alfaro Siqueiros estuvo 4 veces en Lecumberri

El reconocido muralista mexicano David Alfaro Siqueiros pisó Lecumberri cuatro veces, una de ellas por insubordinación en el Ejército (1918), otra por participar en una manifestación obrera (1930), la más famosa tras ser acusado del atentado contra León Trotski (1940) y finalmente fue condenado a ocho años por disolución social, tras participar en el movimiento ferrocarrilero (1960), aunque solo cumplió cuatro años de la sentencia.

David Alfaro Siqueiros detenido en Lecumberri. (Archivo General de La Nación)

José Revueltas fue encerrado en Lecumberri por participar en el movimiento del 68

El escritor y pensador mexicano fue detenido tras participar en el movimiento estudiantil de 1968, y permaneció detenido dos años y medio en el Palacio de Lecumberri.

Aunque lo detuvieron por su activismo, en el ‘Palacio Negro’ lo sentenciaron a 16 años de cárcel por robo, daño a propiedad ajena, sedición, asociación delictuosa, acopio de armas y homicidio.

José Revueltas fue liberado de Lecumberri el 13 de mayo de 1971, junto con más de una decena de presos políticos que participaron en el movimiento estudiantil de 1968.

Valentín Campa y Demetrio Vallejo

Los líderes y activistas fueron detenidos en 1959 por disolución social, luego de ser dirigentes de la huelga ferrocarrilera. Se le acusó de delitos contra la economía y ataques a las vías generales de comunicación.

Aunque sus sentencias eran de 20 años, solo cumplieron 11 debido a una derogación en el Código Penal que cambió la sanción por estos delitos.

Valentín Campa en Lecumberri. (Memórica México)

Demetrio Vallejo en Lecumberri. (Memórica México)

¿Hay fantasmas en el Palacio de Lecumberri? Estas leyendas rodean al recinto

Hasta la fecha, Lecumberri guarda leyendas y mitos sobre supuesta actividad paranormal en sus instalaciones.

Incluso trabajadores del Archivo General de la Nación revelaron en 2024 a History Channel que se escuchan pasos, se prenden y apagan luces y se escuchan máquinas de escribir en las noches.

¿Cómo visitar el Palacio de Lecumberri?

Actualmente puedes visitar el Palacio de Lecumberri sin costo. Para ello, debes agendar una visita guiada con el Archivo General de la Nación, esto en el teléfono 55-5133-9900 o en Reservaciones Educativas.