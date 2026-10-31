¡Milagro de Halloween! ‘It: Welcome to Derry’ lanza episodio sorpresa: ¿De qué trata y dónde verlo?

El estreno del capítulo especial 'A Story of Derry' ocurre meses después de la confirmación de una segunda temporada de la serie ‘It: Welcome to Derry’ (Foto: ChatGPT)

El terror regresó a Derry justo para Halloween. La serie It: Welcome to Derry estrenó por sorpresa un capítulo especial este 31 de octubre, con una historia que retrocede cientos de años para explorar los orígenes de la entidad sobrenatural que aterroriza al pueblo creado por Stephen King.

La serie se desarrolla en 1962, cuando la desaparición de varios niños y una serie de sucesos inexplicables revelan la presencia de una criatura sobrenatural en el pueblo de Derry. Esta entidad puede adoptar distintas formas para aprovechar los miedos de sus víctimas, aunque su apariencia más conocida es la del payaso Pennywise, el aterrador payaso interpretado por Bill Skarsgård.

El especial se titula A Story of Derry (Una historia de Derry) y recupera parte de la mitología que rodea al monstruo, así como su relación con los primeros habitantes de la región.

¿De qué trata el capítulo especial de Halloween de ‘It: Welcome to Derry’?

El capítulo especial de It: Welcome to Derry tiene una duración aproximada de 30 minutos y se desarrolla cientos de años antes de los acontecimientos de la primera temporada, cuando el pueblo todavía no existía.

La historia sigue a 3 jóvenes que se adentran en el Bosque Occidental, una región que siglos después formaría parte de la localidad. Durante su recorrido, los protagonistas se encuentran con un aterrador espíritu ancestral que pone en peligro sus vidas.

El relato recupera la historia de los Shokopiwah, un pueblo indígena ficticio que habitaba la región antes de la fundación de Derry. Esta comunidad apareció en el cuarto episodio de la primera temporada, cuando se reveló que sus integrantes conocían la existencia de la criatura sobrenatural y los peligros que representaba.

Otro de los elementos importantes es Maturin, una tortuga cósmica que forma parte de la mitología creada por Stephen King. En la novela original, esta entidad ancestral está relacionada con la creación del universo y representa una fuerza opuesta al mal que encarna It.

De esta manera, A Story of Derry amplía los antecedentes del monstruo y su relación con los primeros habitantes de la región, sin concentrarse en Pennywise ni en las desapariciones infantiles de 1962. El especial permite conocer una etapa anterior de la historia y profundizar en los misterios que rodean a la criatura.

¿Quiénes participan en el capítulo especial de It: Welcome to Derry?

La dirección del especial estuvo a cargo de Tazbah Chavez, quien también trabajó en la serie Reservation Dogs, mientras que el guion fue escrito por Cherie Dimaline y Jasmyne Flournoy.

Entre los integrantes del reparto se encuentran Kiawentiio, Kimberly Guerrero, Morningstar Angeline, Isabel Deroy-Olson, Michael Podemski-Bedard, Thosh Collins y Zahn McClarnon.

La participación de estos intérpretes permite recuperar a personajes vinculados con los antecedentes de los Shokopiwah, cuya historia forma parte de los misterios presentados en la primera temporada.

A diferencia de los capítulos principales, el especial se presenta como una historia complementaria que profundiza en el pasado de la región y en las leyendas relacionadas con la entidad sobrenatural.

¿Dónde ver el capítulo especial de ‘It: Welcome to Derry en México’?

El especial A Story of Derry se estrenó el sábado 31 de octubre de 2026 y está disponible en HBO Max, como parte de las celebraciones de Halloween.

El lanzamiento ocurre meses después de la confirmación de una segunda temporada de la serie, cuya historia retrocederá hasta 1935, durante la Gran Depresión, para explorar otra de las tragedias que marcaron el pasado de Derry.

La nueva entrega abordará la masacre de la banda Bradley, un grupo de delincuentes que llegó al pueblo para conseguir municiones y terminó involucrado en un episodio de violencia relacionado con la presencia de It. Este acontecimiento forma parte de las tragedias que Stephen King describió en su novela.

La historia permitirá explorar otro de los ciclos de terror de la criatura, que despierta aproximadamente cada 27 años para alimentarse de sus víctimas. La segunda temporada todavía no tiene una fecha oficial de estreno.